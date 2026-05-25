Mauro Icardi, Olympiakos'u reddetti

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve üst üste 4. kez mutlu son ulaşan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

4 sezondur Galatasaray formasını giyen ve gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin geleceği şekilleniyor.

OLYMPIAKOS'A RET!

Sarı-kırmızılı takımda sözleşmesini yenilemesi beklenen Icardi, Olympiakos'tan gelen teklifi reddetti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; kariyerine üst seviyede devam etmek isteyen Icardi, Olympiakos'a ret yanıtı verdi.

SEÇİCİ DAVRANIYOR

Haberde, tekliflerde seçici davrandığı belirtilen Icardi'nin Galatasaray'daki geleceğinin de şu an için belirsizliğini koruduğu aktarıldı.

Öte yandan Arjantinli oyuncunun İtalya'ya dönmeyi istediği ancak doğru şartların oluşmasını beklediği de belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

4 milyon euro piyasa değeri bulunan 33 yaşındaki golcü isim, Galatasaray formasıyla 134 resmi maça çıktı.

Başarılı futbolcu, bu karşılaşmalarda 77 gol ve 25 asistle mücadele etti.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda gol krallığı yaşayan Icardi, Galatasaray kariyerinde birçok başarı da yakaladı.

Icardi, sarı-kırmızılılarda 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa şampiyonlukları kazandı.