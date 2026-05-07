Mauro Icardi vedaya hazırlanıyor

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

Sarı-kırmızılılar, cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak olan maçtan galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Şampiyonluğun yanı sıra Galatasaray ile sözleşme yenileme konusunda orta yolu bulamayan Mauro Icardi sarı kırmızılı taraftarların önüne son kez çıkmaya hazırlanıyor.

EŞYALARININ BİR BÖLÜMÜNÜ GÖNDERDİ

Kulübün Arjantinli futbolcuyla yollarını ayırma planları netleşirken, Icardi’nin de valizlerini toplamaya başladığı ve eşyalarının bir bölümünü çoktan Milano’ya ulaştırdığı biliniyor.

9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Antalyaspor müsabakası, sadece şampiyonluk yolunda bir adım değil, aynı zamanda Icardi'nin veda maçı niteliği taşıyacak.

Dört yıl önce Paris Saint-Germain’den transfer edilen ve özellikle ilk iki sezonunda sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız oyuncu, kulüp tarihinde silinmez bir iz bıraktı.

'AŞKIN OLAYIM' ŞARKISIYLA ÖZDEŞLEŞTİ

"Aşkın Olayım" şarkısıyla özdeşleşerek tribünlerin sembol ismi haline gelen futbolcu için süreç, geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlık ve bu yıla sarkan formsuzluk nedeniyle değişmeye başladı.

Yeni kontrat talebine yönetimin sezon sonunu işaret ederek yanıt vermesi, ayrılık ihtimalini güçlendirdi.

Özellikle Osimhen’in sahada olmadığı anlarda beklenen katkıyı verememesi, tecrübeli golcünün takımdaki geleceğine dair soru işaretlerini artırdı.

SESSİZCE VEDA EDİYOR

Galatasaray üst üste dördüncü şampiyonluğuna doğru emin adımlarla ilerlerken, camia içinde derin izler bırakan bir isim sessizce sahneden çekiliyor.

Cumartesi akşamı Rams Park'ta oynanacak karşılaşma, bir devrin kapanışına şahitlik edecek.