Mauro Icardi'den Dünya Kupası açıklaması: Türkiye'de seviyeyi artırdık

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Lucas Torreira ile Mauro Icardi, kulübün YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

Mauro Icardi, Türk futbolunun gelişimi hakkında dikkat çeken sözler kullandı.

"TÜRKİYE, 4 SENENİN SONUNDA DÜNYA KUPASI'NA KATILIYOR"

Icardi, A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılmasında kendilerinin de önemli bir rol oynadığını söyledi.

"SEVİYEYİ ARTIRDIK"

Icardi, "Türkiye'ye geldik ve dört senenin sonunda Türkiye yıllar sonra Dünya Kupası'na katılıyor. Seviyeyi artırdık." dedi.

"CİDDİ BİR REKABET VAR"

Lucas Torreira ise, "Onun ve diğer oyuncuların gelişiyle ligin seviyesi arttı. Artık buraya tatile gelinmiyor. Ciddi bir rekabet var." ifadelerini kullandı.