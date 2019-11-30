Mavi, başörtülü eleman konusunu reklamlarla kapattı

Giyim markası Mavi, geçici satış elemanı almak için ilan verdi.

Twitter'da Gonca isimli bir kişi, ilana başvurdu ancak "Mavi mağazası olduğu için tesettürlü alamıyoruz maalesef" cevabını aldı.

Başörtülü olduğu için işe alınamayan kadının, bu konuşmanın ekran görüntülerini Twitter'da paylaşması tepkilere neden oldu.

Özellikle sosyal medyada Mavi'ye yönelik tepkilerin artması üzerine; marka açıklama yapmak zorunda kaldı.

REKLAMI VERDİLER, HABERLER KESİLDİ

Çalışanları arasında böyle bir ayrım yapmadığını savunan Mavi, sorunun iş desteği için çalıştığı Parlar İş'ten kaynaklandığını bildirdi.

Hakkında çıkan haberlerin de önüne geçmek isteyen Mavi, havuz medyasıyla reklam anlaşmaları yaparak tüm haberlerin önünü kesti.

MAVİ'DEN YAPILAN AÇIKLAMA