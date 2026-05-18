Mavi tabak yöntemi gündem oldu: Yağ yakımını hızlandırıyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, sadece yemek yediğiniz tabağın rengini maviye dönüştürerek porsiyon kontrolünü zahmetsizce sağlayabileceğinizi açıkladı.

Çevremizdeki küçük değişikliklerin kilo verme sürecinde devrim yaratabileceğini belirten Erden, mavi rengin iştah ve beyin üzerindeki şaşırtıcı etkilerini anlattı.

Mavi rengin insanlık tarihi boyunca beslenmeyle olan ilişkisine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, bu rengin beyinde doğal bir iştah kapatıcı dekolte oluşturduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Doğada mavi renkli gıdalar oldukça nadirdir. Evrimsel süreçte insanlar mavi, mor ya da siyah tonları genellikle zehirli veya yenilemez olarak algılamıştır. Bu durum beynimizde doğal bir ‘dur’ sinyali oluşturur."

RENK KONTRASTI PORSİYON ALGISINI ETKİLİYOR

Yemek ile servis edildiği tabak arasındaki renk uyumunun, farkında olmadan daha fazla yememize neden olabileceğini söyleyen Erden, renk kontrastının porsiyon algısını doğrudan etkilediğini vurguladı.

Beyaz bir tabakta servis edilen açık renkli bir yemeğin, göz yanılması nedeniyle porsiyon olarak olduğundan daha küçük algılanabileceğini ifade eden uzman, mavi tabağın ise neredeyse tüm yemeklerle yüksek bir kontrast oluşturarak tabağın içindekileri net bir şekilde görmemizi sağladığını ve bizi fazla yemekten alıkoyduğunu aktardı.

"MAVİ RENK YAVAŞ YEMENİZİ SAĞLAR"

Hızlı yemek yemenin kilo alımındaki en büyük etkenlerden biri olduğunu hatırlatan Erden, mavi rengin sakinleştirici gücünün yeme ritmini de düzenlediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mavi renk sakinlik hissi verir ve nabzı yavaşlatır. Bu durum yemek yeme hızını düşürerek daha farkındalıklı beslenmeye yardımcı olur. Hızlı yemek yendiğinde tokluk hissi beyne geç ulaşır, bu da gereğinden fazla kalori alımına neden olur. Bazı araştırmalarda mavi ışık altında yemek yiyen kişilerin kırmızı veya sarı ortamlara göre yaklaşık yüzde 30 daha az kalori tükettiği gösterilmiştir. Koyu mavi tabaklar kullanmak, atıştırmalıkları mavi kaselerde sunmak ve ortam ışığını buna göre düzenlemek porsiyon kontrolüne destek olabilir. Kırmızı ve sarı iştahı artırırken, mavi renk doğanın ‘yavaşla ve dikkat et’ mesajıdır. Kilo verme sürecinde küçük çevresel değişiklikler bile önemli farklar oluşturabilir."