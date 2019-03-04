Anadolu'yu çevreleyen Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda yapılması nedeniyle Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olma özelliği taşıyan 'Mavi Vatan -2019'un Foça bölümü, yerli ve milli tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar'a amfibi deniz piyade timi ile zırhlı silahların yüklenmesiyle başladı.

Deniz Kuvvetleri'nin kalesi konumundaki Bayraktar'dan yürütülen tatbikat, çıkarma ayağı ile devam ediyor.

YEMİN ETTİLER

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Cumhuriyet tarihinde ilk defa ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilecek "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" kapsamında, TCG Bayraktar Gemisi'nde askerlerin yemin edişleri ve mühimmatların yüklenişi görüntülendi.

YERLİ SİLAH SİSTEMLERİ

Türk Donanması'nca gerçekleştirilen 103 savaş gemisinin katıldığı Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nın Foça bölümü, Foça Deniz Üssü Komutanlığı'nda başladı. Türkiye'de özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilen en büyük ve ileri teknolojiye sahip harp gemisi özelliğini taşıyan tank çıkarma gemisi 'TCG Bayraktar'a (L-402) bir tabur amfibi deniz piyade birliği, 20 tank ve zırhlı silahlar tatbikat için yüklendi.

Mavi Vatan'da çıkarma tatbikatı VİDEO









Yüzde 71 yerli üretim olan Bayraktar, Foça Deniz Üssü Komutanlığı Leventler Limanı'ndan hareket etmeden önce ise yerli üretim silahların tanıtımı yapıldı.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın Valiliği ziyareti sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın görüşmede, "Şu anda 5 fırkateynimiz zatıalinizin emirlerini almaya hazırlar." şeklindeki sözleri üzerine Erdoğan, "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"na katılan tüm mürettebata başarı dileklerini iletti. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Barbaros Hayrettin'den bugüne kadar denizlerdeki hakimiyetimizin artarak devamı noktasında da kendilerinin (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı) bu konudaki başarılarını, kararlılığını hep izledik, izliyoruz. Tersanelerimizde şu anda inşa etmekte olduğumuz fırkateynlerimizle inanıyorum ki denizlerde çok daha güvenle seyir halinde olacağız. Tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum."

Erdoğan'dan Mavi Vatan personeline başarı dileği VİDEO

ÇIKARMA TATBİKATI

Amfibi Güney Grup Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer ve Bayraktar gemisi komutanı Deniz Yarbay Bülent Güngör tarafından, basın mensuplarına brifing verildi.

Mavi Vatan'da çıkarma tatbikatı GALERİ



Çıkarma yapacak amfibi deniz piyade birliği askerlerinin, tatbikatta yerli ve milli silah piyade tüfeği MPT-76, sarsılmaz makinalı tabanca, Bora 12 keskin nişancı silahı, optik termal ve telsiz sistemlerinin kullanılacağı belirtildi. İzmir Körfezi açıklarında jenerik coğrafyaya göre devam eden tatbikatta, senaryo gereği yarın, düşmana ait Hekim Adası'na amfibi çıkarma yapacak TCG Bayraktar gemisi, limandan ayrıldı.