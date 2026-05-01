Mayıs ayı hacamat günleri 2026: Sünnet olan altın günler

Hacamat yaptırmak isteyenler için uygun günlerin belirlenmesi, İslam’da tavsiye edilen uygulamalar arasında yer alıyor.

Özellikle hicri takvime göre belirlenen ve sünnet kabul edilen günler, bu ibadeti yerine getirmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor.

Mayıs 2026’da hangi günlerin hacamat için daha uygun olduğu, altın günler olarak öne çıkan tarihlerle birlikte merak ediliyor.

İşte, bu ayki hacamat günleri...

MAYIS 2026 HACAMAT GÜNLERİ

Mayıs 2026 için sünnete uygun hacamat günleri şu şekildedir:

4 Mayıs 2026 Pazartesi (Hicrî 17)

6 Mayıs 2026 Çarşamba (Hicrî 19)

8 Mayıs 2026 Cuma (Hicrî 21)

Bu günler hem sünnet günlerine denk gelmesi hem de haftanın pazartesi, çarşamba ve cuma günleriyle örtüşmesi nedeniyle özellikle tercih edilir.