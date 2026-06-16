Mayısta 159 bin 623 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 tarihli Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini yayımladı.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,5'ini otomobil, yüzde 37,2'sini motosiklet, yüzde 11'ini kamyonet, yüzde 1,7'sini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI YÜZDE 12,3 AZALDI

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 12,3 azaldı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 38,3, minibüste yüzde 27,2, kamyonda yüzde 23,9, otobüste yüzde 23,9, traktörde yüzde 21,6, kamyonette yüzde 16,8, motosiklette yüzde 15,2 ve otomobilde yüzde 7,4 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 12,3 AZALDI

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,3 azaldı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 38,3, minibüste yüzde 27,2, kamyonda yüzde 23,9, otobüste yüzde 23,9, traktörde yüzde 21,6, kamyonette yüzde 16,8, motosiklette yüzde 15,2 ve otomobilde yüzde 7,4 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 24,1 AZALDI

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 azaldı. Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde yüzde 50,9, minibüste yüzde 42,4, motosiklette yüzde 37, kamyonda yüzde 22,6, otomobilde yüzde 12,9, otobüste yüzde 3,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 3,8 ve kamyonette yüzde 2 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI MAYIS AYI SONU İTİBARIYLA 34 MİLYON 361 BİN 85

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 34 milyon 361 bin 85 oldu. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,8'ini otomobil, yüzde 21,4'ünü motosiklet, yüzde 14,5'ini kamyonet, yüzde 6,8'ini traktör, yüzde 3'unu kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

MAYIS AYINDA 752 BİN 150 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Mayıs ayında 752 bin 150 adet taşıtın devri yapıldı. Mayıs ayında devri yapılan taşıtların yüzde 66,9'unu otomobil, yüzde 14,5'ini kamyonet, yüzde 11,6'sını motosiklet, yüzde 3'unu traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

MAYIS AYINDA 75 BİN 851 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Mayıs ayında 75 bin 851 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 16,4'ü Renault, yüzde 10,3'ü Volkswagen, yüzde 7,5'i Hyundai, yüzde 6,7'si Toyota, yüzde 5,7'si Peugeot, yüzde 5,2'si TOGG, yüzde4,9'u Skoda, yüzde4,8'i Fiat, yüzde 3,9'u Opel, yüzde 3,8'i Citroen, yüzde 3,2'si Mercedes-Benz, yüzde3,1'i Kia, yüzde 3'ü BMW, yüzde 2,8'i Chery, yüzde 2,3'ü Nissan, yüzde 2'si Audi, yüzde1,6'sı Mini, yüzde 1,5'i Volvo, yüzde 1,4'ü Dacia, yüzde 1,4'ü Ford ve yüzde 8,8'i diğer markalardan oluştu.

5 AYDA 767 BİN 999 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Mayıs döneminde 767 bin 999 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 14,7 azalarak 767 bin 999 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 19,5 artarak 22 bin 837 adet oldu. Böylece Ocak-Mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 745 bin 162 adet artış gerçekleşti.

5 AYDA DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 40,7'Sİ BENZİN YAKITLI

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,7'si benzin yakıtlı. Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 382 bin 385 adet otomobilin yüzde 40,7'si benzin, yüzde 32,2'si hibrit, yüzde 18,4'ü elektrikli, yüzde 7,8'i dizel ve yüzde 0,9'u LPG yakıtlı. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 786 bin 370 adet otomobilin ise yüzde 32,2'si dizel, yüzde 31'i benzin, yüzde 29,5'i LPG, yüzde 4,6'sı hibrit ve yüzde 2,5'i elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.

5 AYDA EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-Mayıs döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı. Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 382 bin 385 adet otomobilin yüzde 32,7'si 1300 ve altı, yüzde 16,1'i 1401-1500, yüzde 13,3'ü 1501-1600, yüzde 9,9'u 1301-1400, yüzde 8,7'si 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

5 AYDA KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 160 BİN 405'İ GRİ RENKLİ

Ocak-Mayıs döneminde kaydı yapılan otomobillerin 160 bin 405'i gri renkli. Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 382 bin 385 adet otomobilin yüzde 41,9'u gri, yüzde 25,6'sı beyaz, yüzde 11,6'sı siyah, yüzde 9,9'u mavi, yüzde5,6'sı yeşil, yüzde 3,4'ü kırmızı, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,4'ü turuncu, yüzde 0,3'ü sarı ve yüzde 0,1'i diğer renkli.