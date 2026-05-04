Mayıs ayında balkona kahve telvesi koyun: İşte sebebi

Tadı ve uyandırıcı etkisiyle gönüllere taht kuran kahvenin, aslında bir kurtarıcı olduğunu biliyor muydunuz?

Bu içecek tüketildikten sonra bile ev ekonomisine ve konforuna katkı sağlamaya devam ediyor.

Saç bakımından doğal gübreye kadar birçok alanda kullanılan kahve telvesi, şimdi de o sorunu kökten çözüyor.

İşte çöpe dökmeden önce bir kez daha düşünmenizi sağlayacak o yöntem…

BÖCEK VE SİNEKLERİ KOVUYOR

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte balkon ve bahçe keyfini bölen sivrisinek ile böcek istilasına karşı, mutfağınızdaki en doğal çözüm kahve telvesi.

Kimyasal sprey ve tabletlere tonlarca para harcamak yerine, her gün tükettiğiniz kahvenin telvesini yakıp evinizi koruyabilirsiniz.

Bu yöntemin başarısı, böceklerin son derece gelişmiş olan koku alma duyularında saklıdır. Kahvenin zaten güçlü olan aroması, yanma işlemiyle birlikte yoğunlaşarak geniş bir alana yayılır. Bu koku, sivrisinekler ve diğer uçan haşereler için caydırıcı bir sinyal göndererek onları bölgeden uzak tutar.

NASIL YAPILIR?

Kahve telvelerini önceden biriktirin. İyi bir yanma performansı için nemden tamamen arınmış olması gerekir. Bir gün boyunca güneşte kurutabilir veya aceleniz varsa fırında 80 derecede 30 dakika, mikrodalgada ise orta güçte 5 dakika ısıtarak kuruma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Kurumuş telveyi bir ızgara kabına veya alüminyum folyo üzerine yayın. Bir parça kömür veya mutfak kağıdı yardımıyla telveyi tutuşturun. Telvenin alev almasından ziyade, tütsü gibi için için yanarak yoğun bir duman çıkarmasını sağlayın.

Eğer dumanın etkisini artırmak ve daha hoş bir koku elde etmek isterseniz, telvenin üzerine taze adaçayı veya biberiye dalları ekleyerek birlikte yakabilirsiniz.

Yemek masasının ve oturma alanlarının etrafına birkaç kase yerleştirerek dumanın tüm alanı sarmasına izin verin.