Mayıs enflasyonu açıklandı! Maaşlara 5 aylık zam farkı belli oldu

Emekli ve memurların maaşlarına yılda iki kez artış yapılıyor. Bu artışlarda 6 aylık enflasyon verileri belirleyici oluyor. Şimdi 2026 Temmuz ayında uygulanacak zam oranı hesaplamaları yapılıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

TÜFE'deki (2025-100) değişim 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,24 artış olarak gerçekleşti.

SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurlarla memur emeklilerinin maaşlarına 5 aylık zam oranı da böylece belli oldu.

ENFLASYONUN MAAŞLARA ETKİSİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme oranları kullanılıyor. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşmeden gelen rakam ve 6 aylık enflasyon farkı ekleniyor.

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