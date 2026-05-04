Mayısta gökyüzünde gezegen şöleni: Jüpiter, Venüs ve Merkür nasıl izlenir

Bu ay gökyüzünde Jüpiter, Venüs ve Merkür gezegenleri akşam saatlerinde muhteşem bir görsel şölen sunmaya hazırlanıyor.

Özellikle astronomi meraklıları için bu üç gezegenin hareketleri unutulmaz anlara sahne olacak.

JÜPİTER VE VENÜS

Batı ufkunda alçalmaya başlayan Jüpiter, İkizler takımyıldızının parlayan yıldızları Pollux ve Castor'un oldukça yakınında konumlanacak.

Gökyüzünün en parlak isimlerinden Venüs ise 18 Mayıs tarihinde ince bir hilal ile büyüleyici bir kavuşum gerçekleştirecek.

Ayrıca 20 Mayıs günü hilal şeklindeki Ay, Jüpiter'in hemen yanından geçerek eşsiz bir göksel manzara yaratacak.

Venüs teleskopla belirgin detaylar sunmasa da çıplak gözle ve dürbünle izlendiğinde bile oldukça etkileyici bir seyir vadediyor.

MERKÜR ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLEBİLECEK

Mayıs ayının sonlarına doğru Merkür, gün batımının hemen ardından batı-kuzeybatı ufkunda kendini göstermeye başlayacak.

Güneş diskinin arkasındaki gizli konumundan çıkacak olan hızlı gezegen, 25 Mayıs itibarıyla çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek bir parlaklığa ulaşacak.

Akşam saatlerindeki şölenin aksine, Mars ve Satürn sabahın erken vakitlerinde gökyüzünde yer alacak ve tespit edilmeleri oldukça güç olacak.

Sabah alacakaranlığında doğudan yükselecek olan bu gezegenleri bulabilmek için 13 ve 14 Mayıs tarihlerinde ince hilali rehber olarak kullanabilirsiniz.