Mazda: SUV modellerine olan talep artarak devam edecek

Otomotiv sektöründe sedan modellerin güçlü bir geri dönüş yapacağına dair iddialar konuşulurken Japon üretici Mazda'dan küresel pazar eğilimlerine yönelik net bir açıklama geldi.

Şirket, dünya genelinde SUV ve crossover modellerine olan ilginin doyum noktasına ulaştığı fikrini tamamen reddetti.

KÜRESEL PAZARDA SUV TALEBİ DURDURULAMIYOR

Mazda 6e program yöneticisi Hiroshi Ozawa, kompakt SUV modellerinin önümüzdeki dönemde de büyük bir popülariteye sahip olacağını belirtti.

Şirket verilerine göre Avustralya'da yeni araç satışlarının yaklaşık yüzde 63'ünü SUV modelleri oluştururken, Kuzey Amerika pazarında da crossover talebi baskınlığını koruyor.

Dar şehir içi yollara sahip Avrupa'da alıcılar daha küçük araçlara yönelirken, Çin pazarında ise bu segmentte oldukça hızlı bir büyüme kaydediliyor.

Yetkililer, binek otomobillerdeki canlanmanın sektörün uzun vadeli SUV yönelimini değiştirmeyeceğini düşünüyor.

ELEKTRİKLİ CROSSOVER MODELLERİ ÖN SİPARİŞTE SEDANI GEÇTİ

Mazda, Avustralya gibi pazarlarda elektrikli 6e modeliyle sedan adını canlandırmış olsa da yeni elektrikli crossover modelleri geliştirmeyi de sürdürüyor.

Markanın yolda olan yeni elektrikli crossover modeli CX-6e, lansman öncesinde şimdiden 1.000'den fazla ön sipariş toplamayı başardı.

Bu ön sipariş rakamı, 6e sedan modelinin ulaştığı yaklaşık 700 siparişlik performansın belirgin şekilde üzerinde kalıyor.

Müşterilerin çoğunluğunun pratiklik ve çok yönlülük sunan SUV'leri tercih etmesi nedeniyle önümüzdeki yıllarda daha fazla kompakt crossover modelinin piyasaya sürülmesi bekleniyor.