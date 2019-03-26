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Mazhar Alanson: Çok yokluk çektik

Mazhar Alanson, şarkılarının hikayelerini, 'Mazhar Olmak' isimli programda sevenlerine anlattı.

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 11:27..
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MFÖ grubuyla tanınan sanatçı Mazhar Alanson, sevenleriyle buluştu. 'Mazhar Olmak' adlı kitabı üzerine bir söyleşi gerçekleştiren Alanson, en bilinen şarkılarını sevenleri için seslendirdi.

Alanson, "İmza günü için bir gitar dükkanına gittim. Yok, yoktu içeride. Sanki bir Avrupa ülkesindeki gitar dükkanı gibiydi. Şimdi her şeyin böyle ulaşılabilir olması çok güzel. Eskiden gitar yoktu, şimdi her bütçeye göre gitar var.

"BANA ENTERESAN GELDİ"

Yanımızda çalışan Türkmenistanlı bir kız var. Neden buraya geldiklerini sorduğumda bana, 'Burada her şey var.' dedi. Bana enteresan geldi. O kadar yokluklarla başladık ki şimdi her şeyin olduğunun farkında değilim." şeklinde konuştu.

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