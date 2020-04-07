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Mazhar Alanson: Karımla odamı ayırmam

Mazhar Alanson, 'Eşinizle odaları ayırın' diyen takipçiye cevap verdi.

Haber Merkezi |
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Mazhar Alanson: Karımla odamı ayırmam

Koronavirüs salgını sonrası karantina günlerini evinde eşi Biricik Suden ile geçiren Mazhar Alanson sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşıp altına, 'corona günleri' notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.

"DAHA NELER"

Bir takipçisi Mazhar Alanson'un fotoğrafının altına, 'Lütfen şu günlerde mümkünse ayrı odalarda takılın, size bir şey olsun istemeyiz' mesajını yazdı. Usta sanatçı da takipçisine şu cevabı verdi:"Daha neler! Biricik, Allah korusun corona olsa ben ona gene sarılırım. Geçecekse ondan geçsin!"

Mazhar Alanson: Karımla odamı ayırmam

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