Mazhar Alanson: Şehitlerimiz papağan kadar konuşulmuyor

TV 8'de yayınlanan Yemekteyiz ve Master Chef programlarına katılan Murat Özdemir isimli şahıs, sahip olduğu papağana işkence uygulamış, bu görüntüleri ise sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Ünlü sanatçı Mazhar Alanson, geçtiğimiz akşam verdiği konserde işkence edildikten sonra hayatını kaybeden papağan Bahtiyar ile ilgili açıklamarda bulundu.

Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde konser veren Mazhar Alanson’a hayranları yoğun ilgi gösterdi. Konsere Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.

"VATAN İÇİN ŞEHİT OLAN GENÇ BABAYİĞİTLER KONUŞULMUYOR"

Ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirirken alkışlar hiç susmadı. Konser sırasında seyircileriyle sohber eden Alanson, Murat Özdemir tarafından işkence edilen ve daha sonrasında ölen papağan hakkında konuştu.

Mazhar Alanson: Papağan öldü, 1 haftadır konuşuluyor VİDEO

Alanson, "Adam papağanı ezmiş, öldürmüş. Kaç gündür bu mesele. Neler oluyor orada. Genç, babayiğit çocuk şehit olmuş, 6 aylık hamile karısı. Hayır, o öyle sayfada geçiyor. Papağan öldü, 1 haftadır Türkiye konuşuyor. " dedi.

"YANDIM YANDIM'I KÂBE İÇİN YAZDIM"

Alanson, sevilen şarkısı ‘Yandım Yandım’ ı nasıl yazdığını da anlattı. Şarkısının aslında Kâbe’ye yazdığını belirten ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, “ ’Yandım Yandım’ kısmını Medine’de yazdım. Yandım’ı birinci gün not defterime düşüyorum. İkinci gün ‘Ah ki ne yandım’ yazmışım. Şimdi ben nerede yazmış olduğumu söylemesem, şarkıyı size açıklamasam siz onu bir aşk şarkısı olarak dinliyorsunuz. Sonra bana şarkılar söyleten kadın mevzusu olmuş. Mesela ‘Baka baka doyamadım, hem kokladım da’ Kâbe’yedir. Ama siz onu dinlerken aşk şarkısı zannedersiniz” dedi.