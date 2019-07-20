Mazlum Dağ operasyonunun ayrıntıları

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görev yapan Osman Köse, Erbil'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit oldu.

ADIM ADIM MAZLUM DAĞ OPERASYONU

Saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliği kısa sürede tespit edildi: Mazlum Dağ.

KİMLİK TESPİTİ: HDP'Lİ VEKİLİN AĞABEYİ

Mazlum Dağ hakkında derin bir araştırma yapan Türk istihbaratı, teröristin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olduğunu ve HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğunu tespit etti.

İŞ YERİ ARKADAŞLARI VE SEVGİLİSİNE FİZİKSEL TAKİP

Kalleş saldırıdan 2 saat sonra Erbil'e giden Türk istihbarat yetkilileri, hemen çalışmalara başladı ve Mazlum Dağ ile aynı yerde çalışan 18 kişiyi fiziksel takibe aldı.

İstihbarat birimleri, Mazlum Dağ'ın sevgilisini ve yakın arkadaşını da takibe aldı.

ERBİL ÇIKIŞLARINDA SIKI KONTROLLER

Terörist Dağ'ın terör örgütü PKK'nın saflarına katılacağı ihtimali üzerinde duran yetkililer, Erbil'in çıkışlarında büyük bir titizlikle kontroller yaptı.

PEŞ PEŞE 2 OPERASYON

Bugün bölgede 2 operasyon birden düzenlendi.

İlk operasyonda suikastle ilgisi bulunan 2 terörist ele geçirildi.

Bu teröristlerin verdiği ifadeler doğrultusunda istihbarat birimleri ikinci operasyon için düğmeye bastı.

Operasyonun adresi Mahmur yolu oldu.

Terör örgütü PKK'nın kamplarına katılmak üzere Erbil'den kaçmaya çalışan Mazlum Dağ, Erbil güvenlik birimleriyle Türk istihbarat birimlerinin ortak operasyonuyla beraberindeki 3 kişiyle Mahmur yolunda gözaltına alındı.