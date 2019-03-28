MB: Rezervlerimiz bir haftada 4.3 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, AA muhabirine, Merkez Bankası rezervlerine ilişkin son dönemde yapılan yorumlar hakkında değerlendirmede bulundu.

"İSTİKRARLI ARTIŞ SÖZ KONUSU"

Merkez Bankası'nın, ülke rezervlerinin güçlendirilmesini ve etkin yönetilmesini hedeflediğine işaret eden Çetinkaya, "Rezervlerde dönemsel etkenlerle dalgalanmalar gözlense de orta vadede istikrarlı bir artış trendi söz konusudur. Son bir hafta içinde toplam rezervimiz tüm kalemlerde gözlenen 4.3 milyar dolar artışla, 27 Mart itibarıyla 96.7 milyar dolar seviyesine ulaştı." diye konuştu.

Çetinkaya, net rezervlerin ise aynı dönemde 2.4 milyar dolar artışla yaklaşık 28.6 milyar dolar olduğunu aktararak, "Merkez Bankası, rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir." ifadesini kullandı.