LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Ortaokul öğrencilerinin bu yılki sınav maratonu sona erdi.

Ülke genelinde gerçekleştirilen sınav, planlandığı şekilde tamamlandı.

Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise saat 11.30'da başladı ve sınav saat 12.50'de sona erdi.

MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Toplam 155 dakikalık sınavda öğrenciler, sözel alanda 50 soru ve sayısal alanda 40 soru olmak üzere toplam 90 soruyu yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanlığı sınav sonrasında açıklama yaptı.

"SINAV, ÜLKE GENELİNDE VE YURT DIŞI MERKEZLERİNDE TAMAMLANDI"

MEB açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2026 yılı Liselere Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilen sınav, ülke genelinde ve yurt dışı sınav merkezlerinde tamamlandı. Bu yıl LGS kapsamındaki merkezi sınava 8’inci sınıf düzeyinde toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu.

Sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 okuldaki 64 bin 697 salonda; yurt dışında ise 8 ülkede, 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştirildi. İki oturum halinde uygulanan sınavın birinci oturumunda öğrenciler; Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden oluşan sözel alanda toplam 50 soru yanıtladı.

"SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI"

İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru yöneltildi. Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları www.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

"SINAV SONUÇLARI 10 TEMMUZ 2026 TARİHİNDE AÇIKLANACAK"

Öğrenciler, kendi sınav kitapçıklarını 15 Haziran Pazartesi günü sınava girdikleri okullardan teslim alabilecek. LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacak ve tercih süreci başlatılacak."