taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7019
Euro
6.3134
Altın
1503.46
Borsa
101447.39
Gram Altın
275.607
Bitcoin
58440.05

MEB, Mahmut Tuncer açıklaması yaptı

Sosyal medya üzerinden paylaşılan ve şarkıcı Mahmut Tuncer'in sözünün olduğu kitabın, okullarda öğrencilere verilmediği açıklandı.

Haber Merkezi | 17.09.2019 - 20:38..
  1. Haberler
  2. Eğitim
Whatsapp ile paylaş
MEB, Mahmut Tuncer açıklaması yaptı

Twitter'da Mahmut Tuncer'in fotoğrafıyla birlikte, 'Mantık sizi A noktasında B noktasına götürür. Halay ise her yere' sözünün paylaşıldığı kitabın, okullarda ders kitabı olarak okutulduğu sanılmıştı.

Bir kullanıcı tarafından 16 Eylül 2019’da Twitter’da paylaşılan fotoğraf, binlerce etkileşim aldı.

YARDIMCI MANTIK KİTABI MİZAH YAPTI

Mantık testi kitabının yazarı, ilk bölümün kapağında böyle bir mizaha yer verirken, bahsi geçen kitabın piyasada satışa sunulan yardımcı bir kaynak olduğu ve MEB tarafından okullarda dağıtılmadığı ifade edildi.

MEB, Mahmut Tuncer açıklaması yaptı

"DERS KİTABI VE EĞİTİM MATERYALİ DEĞİLDİR"

İddiaların sosyal medyada yayılması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede şöyle denildi; "Sosyal medyada paylaşılan ve bir sanatçının görsel ve sözlerine yer verilen kitapla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Sosyal medyadaki paylaşımda yer verilen söz konusu kitap, okullarımızda öğrencilerimize sunulan ders kitabı ve eğitim materyali değildir."

MEB, Mahmut Tuncer açıklaması yaptı

Mahmut Tuncer: Çok güzel olmuş VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Soylu-İmamoğlu Adnan Menderes'i anma töreninde

Soylu-İmamoğlu Adnan Menderes'i anma töreninde

151
Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye incir ikram etti

Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye incir ikram etti

208
Esad, YPG'yi BM'ye terör örgütü ifadesiyle şikayet etti

Esad, YPG'yi BM'ye terör örgütü ifadesiyle şikayet etti

133
Zabıta 80 yaşındaki kadının tezgahını kaldırdı

Zabıta 80 yaşındaki kadının tezgahını kaldırdı

599
Adnan Oktar'a kediciklerden destek

Adnan Oktar'a kediciklerden destek

81
YPG'li teröristler caddeleri sacla kaplamaya başladı

YPG'li teröristler caddeleri sacla kaplamaya başladı

100
Burçin Orhon ile Süheyl Uygur’un kızı dansçı oldu

Burçin Orhon ile Süheyl Uygur’un kızı dansçı oldu

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir