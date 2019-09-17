MEB, Mahmut Tuncer açıklaması yaptı

Twitter'da Mahmut Tuncer'in fotoğrafıyla birlikte, 'Mantık sizi A noktasında B noktasına götürür. Halay ise her yere' sözünün paylaşıldığı kitabın, okullarda ders kitabı olarak okutulduğu sanılmıştı.

Bir kullanıcı tarafından 16 Eylül 2019’da Twitter’da paylaşılan fotoğraf, binlerce etkileşim aldı.

YARDIMCI MANTIK KİTABI MİZAH YAPTI

Mantık testi kitabının yazarı, ilk bölümün kapağında böyle bir mizaha yer verirken, bahsi geçen kitabın piyasada satışa sunulan yardımcı bir kaynak olduğu ve MEB tarafından okullarda dağıtılmadığı ifade edildi.

"DERS KİTABI VE EĞİTİM MATERYALİ DEĞİLDİR"

İddiaların sosyal medyada yayılması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede şöyle denildi; "Sosyal medyada paylaşılan ve bir sanatçının görsel ve sözlerine yer verilen kitapla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Sosyal medyadaki paylaşımda yer verilen söz konusu kitap, okullarımızda öğrencilerimize sunulan ders kitabı ve eğitim materyali değildir."

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