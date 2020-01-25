taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9428
Euro
6.554
Altın
1571.81
Borsa
122141.75
Gram Altın
300.359
Bitcoin
50641

MEB: Okullarımız açısından korkulacak durum yok

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında bölgede incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı, okullar açısından tehlike arz eden bir durum olmadığını söyledi.

AA | 25.01.2020 - 15:17..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Elazığ'da yaşanan depremin ardından birçok bakan ve brokrat deprem bölgesine hareket etti. Onalardan biri de, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tu.

Bakan Selçuk, Elazığ'ın Gezin köyündeki enkazda incelemelerde bulundu.

"OKULLARIMIZ AÇISINDAN KORKULACAK BİR DURUM YOK"

Bakan Selçuk, burada yaptığı açıklamada, arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü söyledi. Selçuk, "Şu anda okullarımız açısından korkulacak bir durumumuz yok. Bu anlamda da bu, sadece deprem sırası ya da hemen sonrası değil daha sonraki çalışmalar için de önemli. Niye önemli? Çünkü ailelerimize, öğretmenlerimize yönelik eğitimler zaten büyük ölçüde gerçekleştirilmiş vaziyette. O anlamda da bir eylem planımız var. Bu eylem planımızı harekete geçireceğiz. Genel olarak Sayın İçişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız dünden beri gereken her türlü çalışmaları yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Herkes bir yerden bu dayanışma içerisinde faaliyet yürütüyor. Elazığ'da küçük bazı çatlakların olduğu okullar var. Ama biz her ihtimale karşı bunları inceleme altına almış bulunmaktayız. ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Depreme Kur'an kursunda yakalandılar
Depreme, Mardin Kızıltepe'de bulunan Selman Doğru Kur’an Kursu’nda'da yakalanan vatandaşlar tekbir getirdi.
AFAD'dan deprem bölgesine yardım açıklaması
AFAD, herhangi bir karışıklığa yol açmamak için Cumhurbaşkanlığının bildirdiği çerçeve dışında depreme ilişkin yardım çağrısında bulunulmamasını istedi.
Azize'den sonra Hatun Teyze de kurtarıldı
Elazığ'da kurtarma ekiplerinin telefonla iletişim kurduğu depremzedelerden biri olan Hatun Yamış enkaz altından çıkarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki programını iptal ederek incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gitti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül deprem sonrası siyasi mesaj verdi

Abdullah Gül deprem sonrası siyasi mesaj verdi

536
Berna Laçin'den tepki çeken deprem tweet'i

Berna Laçin'den tepki çeken deprem tweet'i

612
4 ay öncesi Elazığ ve çevresine deprem uyarısı yapılmıştı

4 ay öncesi Elazığ ve çevresine deprem uyarısı yapılmıştı

142
Sosyal medya provokatörlerine hesap sorulacak

Sosyal medya provokatörlerine hesap sorulacak

508
Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesine gidiyor

Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesine gidiyor

1105
Bakanlar canlı yayın öncesi artçı sarsıntıya yakalandı

Bakanlar canlı yayın öncesi artçı sarsıntıya yakalandı

91
Elazığ'a yardım göndermek için toplanan Ordulular

Elazığ'a yardım göndermek için toplanan Ordulular

176
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir