MEB’de proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı

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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmeye ilişkin kılavuz 24 Nisan 2026 tarihinde yayımlanmıştı.

BAŞVURU SONUÇLARI ÇIKTI

Bu doğrultuda öğretmen olarak atanacak adayların 5-8 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda yaptığı başvurular sonuçlandı.

Atama yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 29 Haziran tarihinden itibaren gerçekleştirilecek.

ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...