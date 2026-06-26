MEB’de proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yönelik öğretmen atama sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmeye ilişkin kılavuz 24 Nisan 2026 tarihinde yayımlanmıştı.
BAŞVURU SONUÇLARI ÇIKTI
Bu doğrultuda öğretmen olarak atanacak adayların 5-8 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda yaptığı başvurular sonuçlandı.
Atama yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 29 Haziran tarihinden itibaren gerçekleştirilecek.
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Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi