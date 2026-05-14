MEB'den eğitimde 'milli şuur' dönemi: Kavramlar güncellendi

Eğitimde yeni dönem...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin dünyanın yükselen gücü olması ana hedef.

MEB'DEN KÖKLÜ DEĞİŞİM

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM), öğretim programlarında köklü bir kavramsal değişimi beraberinde getiriyor.

TRT Haber'in paylaştığı bilgilere göre, sosyal bilimlerden fen bilimlerine kadar pek çok derste, güncel gelişmeleri ve milli değerleri merkeze alan yeni bir terminolojiye geçiliyor.

TYMM ile birlikte öğretim programlarında yer alan birçok kavram, milli hafıza, güncel bilimsel gelişmeler ve dijital dönüşüm ekseninde yeniden yapılandırıldı.

NESİLLER MİLLİ BİLİNÇTE VE VATANSEVERLİK DUYGUSUYLA YETİŞECEK

Müfredat genelinde "öğrenme hedefi" ve "kazanım" ifadeleri yerine artık öğrenme çıktısı kavramı kullanılacak.

TYMM, eğitim sistemimizde sadece bir yöntem değişikliği değil, aynı zamanda köklü bir zihniyet devrimini temsil ediyor.

Yeni müfredat; milli bilinci sağlamlaştıran, Türk tarihine ve kültürel mirasına tavizsiz bir şekilde sahip çıkan, yerli ve milli bir terminolojiyi merkeze alan vizyonuyla dikkat çekiyor.

Öğrencilerin kendi medeniyet değerlerini kuşanarak geleceğe hazırlanması hedeflenen bu modelde, kavramlar "coğrafyadan tarihe, dilden felsefeye" kadar geniş bir yelpazede milli bir süzgeçten geçiriliyor.

TARİH

Müfredatta yapılan değişiklikler ve yeni eklenen kavramlar şu şekilde:

Türkistan: 'Orta Asya' kavramı yerine kullanıma girdi.

Sömürgecilik Politikaları: 'Coğrafi keşifler' yerine bu ifade tercih edildi.

Sevk ve İskân Kanunu: 'Tehcir kanun' yerine kullanılmaya başlandı.

Haçlı Saldırıları: 'Haçlı seferleri' ifadesi yerini aldı.

Adalar (Ege) Denizi: 'Ege Denizi' ifadesi yerine bu kavram kullanıldı.

Doğu Roma: 'Bizans' kavramı yerine tercih edildi.

Asılsız Ermeni İddiaları: 'Ermeni Meselesi' yerine bu tanım getirildi.

Asılsız Pontus İddiaları: 'Pontus Meselesi' yerine bu kavram kullanılacak.

Mavi Vatan: Türkiye’nin deniz yetki alanlarını ifade etmek üzere eklendi.

İskân ve İstimalet: Bu politikalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikada göç ve sığınmacılara karşı geliştirdiği insani tutum örnekleriyle ilişkilendirilerek işlendi.

COĞRAFYA

Mavi Vatan: 'Su kaynaklarımız' yerine kullanıldı.

Gök Vatan: 'Türkiye'nin hava sahası' yerine kullanıldı.

Yeşil Vatan: 'Ormanlarımız' yerine kullanıldı.

Türkistan ve Adalar (Ege) Denizi: Coğrafya müfredatında da bu kavramlar yer aldı.

Milli Bilim İnsanları: Coğrafya tarihinde iz bırakan Türk ve Müslüman bilim insanlarına daha fazla yer verildi.

Küresel Konular: Afetler, çevre sorunları ve uluslararası birlikteliklerin (BM, NATO) anlaşmazlıklara sunduğu çözümlerin tartışılması sağlandı.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI



Metin kavramı genişletilerek ana metin ve ara metin kavramları oluşturuldu.

Temalarda tahlil edilen metinler "ana metin", bu metinleri anlamlandırmaya ve çözümlemeye yardımcı olan metinler ise "ara metin" olarak tanımlandı.

Video, belgesel veya etkileşimli içerikler için çok modlu metin kavramı kullanılıyor. Çok modlu metinlerin özellikleri programda açıklanmış ve öğrenme-öğretme süreçlerine dahil edildi.

FELSEFE, SOSYOLOJİ VE PSİKOLOJİ



Felsefe: 11. Sınıf felsefe dersinde felsefe tarihi akışından vazgeçilip öğrencilerin üzerine felsefi düşünce ortaya koyabilecekleri güncel problemlerin üniteler haline getirilmesi ile felsefe dersi öğretimine yeni konular ve kavramlar dahil oldu.

Teknoloji, çevre, edebiyat ve hukuk konuları ile; safsata türleri, çevre etiği, ontolojik anlam kaybı, tekhne, teknoloji karşıtlığı, teknoloji taraftarlığı, zaman ve mekân algısının değişmesi, kaygı, kendi olma, umutsuzluk, yabancılaşma, ceza, hakkaniyet, hukuk, suç gibi yeni kavramlar felsefe öğretiminde yer buldu.

Sosyoloji: Türk Modernleşmesi, oryantalizm, self-oryantalizm, muhafazakârlık, avrupamerkezcilik, etnosentrizm, hegemonya, merkez-çevre kuramı, prekarya, İslam karşıtlığı, bilim sosyolojisi, paradigma, yapay zekâ, algoritmik ayrımcılık, dikkat ekonomisi, okul kültürü, akran nezaketi kavramlar eklendi.

Psikoloji: Kuramsal psikoloji alt yapısına ait akım ve ekoller, ruh sağlığı ve davranış bozuklukları, gelişim dönemleri gibi konular yerine öğrencilerin kendi hayatlarıyla ve gündelik yaşamla doğrudan bağ kurabilecekleri bir yapı oluşturuldu.

Öğrenmeyi öğrenme, ergenlik dönemi özellikleri gibi konular ön plana alınırken sosyal psikoloji kapsamında bireysel ve toplumsal uyumu güçlendirecek kendi kendine yardım, kabul ve kararlılık yaklaşımları ve duygu ve stres yönetimi, etkili iletişim becerileri ile pozitif psikolojinin temel kavramları olan psikolojik sağlamlık, umut, karakter güçleri ve erdemler, öz güven, öz saygı, travma sonrası büyüme kavramlarına yer verildi.

MANTIK, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ



Mantık: Klasik teknik konular (İkilem, koşullu kıyas vb.) azaltılmış; safsata, paradoks, informel mantık, abdüktif mantık ve temporal mantık gibi çağdaş alanlar eklendi.

Bu değişiklikler ile öğrencilerin medya ve sosyal medyada karşılaştıkları argümanları eleştirel biçimde değerlendirebilmelerini hedefleniyor.

Matematik: Algoritma ve Bilişim ayrı bir tema olarak yapılandırıldı.

Kimya: Yeşil hidrojen, nanoteknolojik ürünler, biyouyumlu malzemeler ve biyolojik polimerler gibi güncel bilimsel kavramlar ilk defa müfredata dahil edildi.

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI



Dijital dönüşümün getirdiği risklere ait kavramlar eklendi. (Unutulma Hakkı, Ombudsmanlık, Dijital hak arama, Dijital Çocuk Hakları Sözleşmesi)

Türk-İslam medeniyetinin demokrasi noktasında tarihsel birikimine ait kavramlar eklendi. (Fatih Sultan Mehmet’in Bosna Fermanı, Hz. Ömer’in Kudüs Emannamesi, Veda Hutbesi, Medine Sözleşmesi, Türk Çocuk Hakları Sözleşmesi)

Hak ihlalleri bağlamında farklı coğrafyalarda Türkiye’nin kültürel ve tarihsel bağlarını yansıtan kavramlar eklendi. (Gazze, Doğu Türkistan ve Hocalı)

SAĞLIK BİLGİSİ

Siber zorbalık, teknolojik stres, uyku kalitesi ve gıda güvenliği kavramları eklenmiş; bağımlılıklar için kimyasal bağımlılıklar ifadesi kullanılmaya başlandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, geçmişin köklü mirasını bugünün teknolojik ve sosyolojik gerçekleriyle harmanlayan bir gelecek projeksiyonu.

"Vatan" kavramının denizden havaya, ormandan dijital dünyaya kadar her alanda "mavi, gök ve yeşil" vurgusuyla işlenmesi; tarihimizdeki çarpıtılmış kavramların yerine milli gerçeklerin ikame edilmesi, tam bağımsız bir eğitim anlayışının tezahürü.

Bu modelle yetişecek nesillerin, sadece bilgi sahibi değil, aynı zamanda milli bir şuurla donanmış ve medeniyet değerlerine sahip çıkan bireyler olması hedefleniyor.