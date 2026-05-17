Meclis bu hafta yoğun gündemle toplanacak

Meclis'te gündem yoğun...

Meclis Genel Kurulu, bu hafta teşvik paketinin görüşmelerine 6'ıncı maddeden devam edecek.

TEŞVİK MADDELERİ GÖRÜŞÜLECEK

Buna göre Türkiye, uluslararası şirketler için bölgesel hizmet üssü haline getirilecek. Vergi borçlarına ödeme kolaylığı getirilerek gönüllü uyum artırılacak.

Teklifle İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösterip transit ticaret yapan şirketlerin elde ettiği kazançlara uygulanan vergi indirimi, yüzde 50’den yüzde 100’e çıkarılacak.

Üretimden ve zirai faaliyetlerden kazanılan gelirler için kurumlar vergisi yüzde 25'ten yüzde 12,5'e indirilecek.

Ayrıca şirketlere vergi borçlarını yapılandırarak 72 ayda ödeme imkanı getirilecek.

TÜRK KIZILAY'IN GÖREVİ KANUNLA TANIMLANACAK

Öte yandan, AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik 'Türk Kızılay Kanunu' teklifinin ilgili komisyonda görüşülmesi bekleniyor.

Teklifle, Türk Kızılay'ın görev, yetki, mali hak ve muafiyetleri ilk kez ayrı bir kanunla düzenlenecek.

Afet ve acil durumlarda stratejik ürünler Kızılay iştiraklerinden ihalesiz temin edilebilecek.

Böylece, kritik malzeme ve hizmetler zaman kaybı olmadan doğrudan alınabilecek.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştıran komisyon da bu hafta toplanacak. Konuya ilişkin uzman görüşlerinin dinlenmesine devam edilecek.

GRUP TOPLANTILARI DÜZENLENECEK

Meclis'te siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü AK Parti grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunacak.