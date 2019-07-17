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Meclis cuma günü tatile girecek

2.5 aylığına tatile girecek Meclis, yeni döneme Genel Kurul'dan çoktan geçmiş olması beklenen yasaları bırakıyor.

AA & Ensonhaber | 17.07.2019 - 19:55..
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Meclis cuma günü tatile girecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), ekonomi alanında düzenlemeler içeren torba kanun teklifinin ardından yaklaşık 2.5 ay sürecek yaz tatiline girecek.

Meclis bu cuma tatile girdikten sonra ekim ayında açılacak.

Toplumun önemli bir kesiminin beklediği yargı reformu, nafaka, 3600 ek gösterge, hal yasası gibi önemli yasalar yeni yasama dönemine kaldı.

HAL YASASI

Hal yasası, gıda fiyatlarının kontrol altına alınması için önemi bir adım olarak görülüyordu. Bu yasa, kabzımallara kötü haber anlamına geliyor.

MEMURLAR 3600 EK GÖSTERGEYİ BEKLİYOR

3600 ek gösterge milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Düzenleme yapılınca özellikle emekli maaş ve ikramiyelerinde artış olacak. Bu konuda daha önce söz verildiği gibi adım atılacak ancak memurların uzun bir süre daha beklemesi gerekecek.

NAFAKA İLE İLGİLİ DÜZENLEME DE SONBAHARA KALDI

Kamuoyunda sürekli tartışmalara neden olan süresiz nafaka sisteminde de değişiklik yapılması planlanıyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı, konuyla ilgili çalışmalar yürüttü. Ancak bu yasama dönemine yetiştirilemedi.

YARGI REFORMU DA BU DÖNEME YETİŞMEDİ

2019 Yargı reformunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Önümüzdeki günlerde TBMM’ne gelerek oylanması beklenen Yargı Strateji belgesinde yer alan yeni yargı paketinde en çok dikkat çeken maddeler arasında tutukluluk süresi ve ifade özgürlüğünün kapsamının genişletilmesine yönelik yapılan çalışmalar yer alıyor. Bunun yanı sıra basit suçlar kapsamında yer alan basit yaralama ve tehdit gibi suçlar artık şikayete bağlı olacak.

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