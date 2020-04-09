Meclis'te CHP-HDP-İyi Parti ittifakı

Korona fırstaçılarına karşı alınan tedbirlere göre ürünlerde fahiş fiyatlara gidenlere 100 bin, stokçuya 500 bin TL ceza kesilecek...

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bağören, 5G ile koranavirüsün ilişkisini gösteren tek bir bilimsel kanıtın olmadığını söyledi.

5G ile koronavirüs arasında bilimsel bir bağ bulunmuyor

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Sanal dünyadaki dolandırıcılar için alınabilecek önlemler

Koronavirüs nedeniyle evde eğitim, bankacılık ve video konferans uygulamalarını daha çok kullanan vatandaşların, sanal dolandırıcılık mağduru olmamaları için güvenlik önlemlerini almaları gerekiyor.