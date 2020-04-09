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Meclis'te CHP-HDP-İyi Parti ittifakı

Meclis'te devam eden görüşmeler; CHP, HDP ve İyi Parti'nin ortak tavır almasıyla tıkandı.

Haber Merkezi |
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Meclis'te CHP-HDP-İyi Parti ittifakı

Türkiye'nin aylardır tartıştığı infaz düzenlemesinde sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda son şeklini alan düzenleme, Meclis'e geldi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı, infaz düzenlemesinden siyasi suçluların da yararlanmasını istedi. Günlerdir eylem yapan HDP'lilere, CHP'nin ardından İyi Parti'den de destek geldi.

Meclis'te CHP-HDP-İyi Parti ittifakı ViDEO

HDP İSTEDİ, CHP-İP OYLAMAYA KATILMADI

HDP, Meclis'te görüşmelerin tıkanması için yoklama istedi.

CHP ve İyi Parti, Meclis Genel Kurulu'nda olmasına rağmen oy kullanmayınca Genel Kurul kapandı.

HDP'liler Meclis'te infaz yasasını protesto etti haberi

Meclis'te CHP-HDP-İyi Parti ittifakı

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