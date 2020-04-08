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Meclis'te MHP ile HDP arasında gerilim

MHP'li Cemal Enginyurt'un terör örgütü PKK'yı "kancık bir örgüt" olarak tanımlaması üzerine, HDP'li vekiller kavga çıkardı.

AA & Ensonhaber |
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Meclis'te MHP ile HDP arasında gerilim

Meclis Genel Kurulu'nda MHP ile HDP'li vekiller arasında sert tartışmalar yaşandı.

Tartışmaların fitilini, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un sözleri ateşledi.

"KANCIK, ŞEREFSİZ ÖRGÜT"

HDP'nin infaz düzenlemesine PKK'lı teröristlerin de alınması yönündeki talebini yorumlayan MHP'li vekil, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin odun toplamaya giden köylülere yönelik düzenlediği saldırıyı hatırlattı ve PKK'nın "kancık ve şerefsiz" bir örgüt olduğunu söyledi.

Meclis'te MHP ile HDP arasında gerilim VİDEO

"HİÇ KİMSE PKK'LI HAİNLERİN AFFINI BEKLEMESİN"

MHP'li vekil, "Hiç kimse PKK'lı hainlerin Meclis'ten affını beklemesin, bunu buradan ilan ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

Bu sözlerin ardından HDP sıralarındaki vekiller, bir anda ayağa fırladı ve sert tartışmalar başladı.

Sosyal mesafenin unutulduğu tartışma anları nedeniyle oturuma, geçici olarak ara verildi.

Meclis'te MHP ile HDP arasında gerilim

Meclis'te MHP ile HDP arasında gerilim

Meclis'te MHP ile HDP arasında gerilim

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