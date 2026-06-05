Meclis'te Seda Sayan tartışması: '150 taksi plakası' iddiası

Bir türlü çözüme kavuşturulamayan sorunlarından birisi de taksiler...

Taksi plakası sahipleri, İstanbul'da taksilere artan taleple birlikte fiyatları yukarı çekti.

Hizmet kalitesinin sık sık sorgulandığı taksilerde, plaka fiyatları rekor kırıyor.

TBMM'DE TAKSİ MESAİSİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen yeni torba yasa teklifi; taksi, minibüs, dolmuş ve servis aracı işletmecilerini yakından ilgilendiren çok kritik bir muafiyet maddesiyle açıldı.

Düzenlemeye göre; ticari plaka sahipleri, plakalarını sattıklarında elde ettikleri milyonlarca liralık kazançlar için Gelir Vergisi ve KDV ödemeyecek.

SEDA SAYAN İDDİASI GÜNDEM OLDU

Bazı milletvekilleri, bu düzenlemenin küçük esnaftan ziyade elinde çok sayıda ticari plaka tutan "büyük plaka baronlarına" yarayacağını savundu.

Adaletsizlik tartışmaları büyürken, kulislerde ve sosyal medyada yıllardır konuşulan Seda Sayan iddiaları da gündeme geldi.

İyi Parti Adana Milletvekili Ayyüce Taş'ın, "Seda Sayan'ın 150 tane taksi plakası var, bu muafiyetten o ve onun gibiler mi yararlanacak?" ifadeleri gündem oldu.

Bu ifadelerin üzerine tartışmalar bir süre daha devam etti.

TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI'NDAN YALANLAMA

Bu iddialara karşılık olarak Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, sosyal medya hesabında bir açıklama yayınladı.

Hatalı bilgiler verilerek sektörün zan altında bırakıldığını söyleyen Dalcı, "Kanunlara göre bir gerçek kişinin sadece tek bir taksi plakası olabilir. Siz ise bir kişinin binlerce plakası var diyorsunuz. Sizi bu verdiğiniz bilgiyi ispat etmeye davet ediyorum. Lütfen hatalı bilgi vermeyin." dedi.

Dalcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden resmi bilgilendirme alınabileceğini, ya da 153 Çözüm Masası'nın aranabileceğini de sözlerine ekledi.

YILLARDIR BİRÇOK ÜNLÜNÜN ADI TAKSİ PLAKALARIYLA ANILIYOR

Seda Sayan'ın adıyla yeniden gündeme gelen taksi plakası tartışmaları aslında yeni değil. Yıllardır magazin dünyasının tanınmış isimleri hakkında da benzer iddialar ortaya atılıyor.

Özellikle Bülent Ersoy ve Gülben Ergen'in çok sayıda taksi plakası sahibi olduğu yönündeki haberler, zaman zaman basında yer aldı.

Ancak İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın geçmiş yıllardaki açıklamalarında, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.

Dönemin İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, kamuoyunda sıkça dile getirilen "Bülent Ersoy'un onlarca taksisi var", "Gülben Ergen'in çok sayıda plakası bulunuyor" şeklindeki haberlerin doğru olmadığını söylemiş ve İstanbul'da ünlüler adına kayıtlı çok sayıda plaka bulunduğu yönündeki söylemlerin bir şehir efsanesine dönüştüğünü ifade etmişti.