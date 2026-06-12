Medine’de tarihi keşif: Kur’an ayetleri içeren erken dönem kaya yazıtları ortaya çıkarıldı

Suudi Arabistan’ın Medine bölgesinde gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırmaları, İslam’ın erken dönemlerine ışık tutan önemli bulguları gün yüzüne çıkardı. Çalışmalarda, Kur’an ayetlerini içeren yazıtların da yer aldığı binlerce kaya resmi ve tarihi iz tespit edildi.

MEHD BÖLGESİNDE KAPSAMLI ARKEOLOJİK ARAŞTIRMA

Suudi Arabistan Miras Kurumu tarafından yürütülen çalışmalar, Medine’ye bağlı Mehd bölgesinde ikinci sezonuyla tamamlandı. Süveyrika, Muveyhiye ve Haze bölgelerinde gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında, geniş bir arkeolojik veri seti ortaya çıkarıldı.

Çalışmalar sonucunda toplam 1774 arkeolojik buluntu belgelenerek kayıt altına alındı.

YÜZLERCE YAZIT VE KAYA RESMİ TESPİT EDİLDİ

Araştırmalar kapsamında 156 yeni arkeolojik alan belirlenirken, 461 İslami yazıt, 34 Semudi yazıtı ve 1259 kaya resmi tespit edildi. Ayrıca 11 taş yapı, 3 tarihi saray ve yapı kalıntısı ile 2 eski kervan yolu ve 4 kuyu da kayıt altına alındı.

Uzmanlar, bu buluntuların bölgenin tarihsel sürekliliğini göstermesi açısından büyük önem taşıdığını ifade ediyor.

ERKEN İSLAM DÖNEMİNE IŞIK TUTAN YAZITLAR

Keşifler arasında en dikkat çekici bulguların başında, Kur’an-ı Kerim’den ayetler içeren kaya yazıtları yer aldı. Ayrıca erken dönem İslami yazıtlarda, Hz. Ömer adına atıfta bulunan ifadeler de tespit edildi.

Yazıtlardan birinde “Allah Ömer bin Hattab’ın bu dünyada ve ahirette dostudur. Allah’tan başka ilah yoktur.” ifadelerinin yer aldığı bildirildi.

KUR’AN AYETLERİNE AİT YAZITLAR BELGELENDİ

Araştırma kapsamında tespit edilen bazı yazıtlarda, Nisa Suresi’nin 58. ayetine ait ifadelerin yer aldığı belirtildi:

“Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.”

Uzmanlar, bu tür buluntuların Kur’an ayetlerinin İslam’ın çok erken dönemlerinde yazılı olarak kullanıldığını göstermesi açısından önemli bir veri sunduğunu ifade ediyor.

1700’DEN FAZLA TARİHİ BULUNTU KAYIT ALTINA ALINDI

Miras Kurumu’nun açıklamasına göre, çalışmalar kapsamında toplam 1774 arkeolojik buluntu belgelendi. Bu buluntular arasında kaya resimleri, yazıtlar, yapı kalıntıları ve eski ulaşım yolları yer aldı.

Yetkililer, bu verilerin Arap Yarımadası’nın tarihsel ve kültürel gelişimini anlamada önemli bir kaynak oluşturduğunu vurguladı.

“HER TAŞ BİR TARİHİ HATIRA”

Suudi Arabistan Miras Kurumu, Mehd bölgesindeki buluntuların İslam medeniyetinin ilk dönemlerine dair önemli ipuçları sunduğunu belirtti. Kurum açıklamasında, “Her taş bir hatıra taşımakta, her yazıt ise tarihsel bir hikâyeyi günümüze aktarmaktadır” ifadelerine yer verildi.

ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLECEK

Yetkililer, bölgedeki arkeolojik araştırmaların devam edeceğini ve yeni bulguların İslam tarihi, yazı geleneği ve kültürel miras açısından daha fazla ışık tutmasının beklendiğini bildirdi.