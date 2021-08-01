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- 1 Ağustos 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün TV’de neler var?
1 Ağustos 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün TV’de neler var?
Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki 1 Ağustos Pazar bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 01.08.2021 - 10:34
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Birçok dizi, yarışma ve program, final ya da sezon finali yapaak ekranlara veda ederken yeni dizi, yarışma ve programlar da ilgiyle takip ediliyor.
Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı.
Peki 1 Ağustos Pazar TV’de neler, hangi diziler var? İşte detaylar...
1 AĞUSTOS 2021 TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Köpek Didi'nin Çiftliği
- 10:00 Şans Kapıyı Çalınca
- 12:30 Baş Belası
- 15:20 E.T.
- 18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber
- 20:00 Baş Belası
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:30 Konuştuktça
- 08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
- 09:45 Magazin D Pazar
- 13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
- 14:00 Baht Oyunu
- 16:30 Derinlerdeki Dehşet
- 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Ipman 4: Final
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Medcezir
- 01:15 Çizgi Film Kuşağı
- 08:45 Yükseks Sosyete
- 10:45 Erkenci Kuş
- 13:30 Aramızda Kalsın
- 15:45 Kazara Aşk
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Öldür Beni Sevgilim
- 22.30 Ada Masalı
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Kadının Eseri
- 12:30 Bay Yanlış
- 13:30 Kefaret
- 16:30 Son Yaz
- 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:30 Benim Kocam Yapmaz
- 22:30 Şef Akademi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06:45 Yeşil Deniz
- 09:35 Diriliş "Ertuğrul"
- 12:35 Su Savaşları
- 13:40 Dünya Hali (Altyazılı)
- 16:10 Teşkilat (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 20:00 Dünya Hali (Altyazılı)
- 22:40 3'Te 3
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Ne Olacak Şimdi
- 16:30 Japon İşi
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Merkezi İstihbarat
- 22:15 Riddick Günlükleri
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 09:45 10 Yaş Genç
- 10:30 Süper 1 Takım
- 10:45 Masterchef Türkiye
- 13:30 Yerli Sinema
- 15:30 Yeli Sinema
- 18:15 Masterchef Türkiye
- 20:00 Masterchef Türkiye
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
- 08:00 Elif Abla ile Afacanlar
- 10:00 Cici Annem
- 12:00 Bahar Kapıda
- 13:30 Aşk Bir Rüya
- 15:15 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
- 16:00 Masum
- 18:00 Hafta Sonu Haberleri
- 19:00 Baş Tacım
- 21:30 Elimi Bırakma