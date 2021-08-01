1 Ağustos 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün TV’de neler var?

Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki 1 Ağustos Pazar bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte yayın akışları...

TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Birçok dizi, yarışma ve program, final ya da sezon finali yapaak ekranlara veda ederken yeni dizi, yarışma ve programlar da ilgiyle takip ediliyor.

Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki 1 Ağustos Pazar TV’de neler, hangi diziler var? İşte detaylar...

1 AĞUSTOS 2021 TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Köpek Didi'nin Çiftliği

10:00 Şans Kapıyı Çalınca

12:30 Baş Belası

15:20 E.T.

18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Baş Belası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştuktça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Baht Oyunu

16:30 Derinlerdeki Dehşet

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ipman 4: Final

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

01:15 Çizgi Film Kuşağı

08:45 Yükseks Sosyete

10:45 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

15:45 Kazara Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Öldür Beni Sevgilim

22.30 Ada Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kadının Eseri

12:30 Bay Yanlış

13:30 Kefaret

16:30 Son Yaz

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Benim Kocam Yapmaz

22:30 Şef Akademi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:45 Yeşil Deniz

09:35 Diriliş "Ertuğrul"

12:35 Su Savaşları

13:40 Dünya Hali (Altyazılı)

16:10 Teşkilat (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Dünya Hali (Altyazılı)

22:40 3'Te 3

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Ne Olacak Şimdi

16:30 Japon İşi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Merkezi İstihbarat

22:15 Riddick Günlükleri

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Masterchef Türkiye

13:30 Yerli Sinema

15:30 Yeli Sinema

18:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

KANAL 7 YAYIN AKIŞI