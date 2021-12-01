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    1 Aralık 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Çarşamba günü takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 1 Aralık 2021 yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 09:01
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    1 Aralık 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Hangi kanalda neler var televizyon izleyicileri tarafından sıklıkla araştırılıyor.

    İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    27 Kasım 2021 Cumartesi akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 27 Kasım 2021 Cumartesi Atv, Kanal D,  FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

    BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    • 08:00 Kahvaltı Haberleri

    • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    • 13:00 ATV Gün Ortası

    • 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    • 16:20 Esra Erol'da

    • 19:00 ATV Ana Haber

    • 20:00 Kuruluş Osman

     

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    • 06:15 Sihirli Annem

    • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    • 11:00 Kırık Hayatlar

    • 13:00 Gelinim Mutfakta

    • 15:45 Ece Üner ile Susma

    • 18:45 Kanal D Ana Haber

    • 20:00 Sadakatsiz

    • 23:45 Yargı

     

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    • 07:00 Mesut Yar ile Bugün

    • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    • 13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde

    • 16:00 Kiralık Aşk

    • 18.40 Star Haber

    • 20:00 Ada Masalı

     

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    • 08:00 Çalar Saat

    • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

    • 13:00 En Hamarat Benim

    • 16:00 Fulya ile Umudun Olsun

    • 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    • 20:30 Kanunsuz Topraklar

    • 23:45 Misafir

     

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    • 09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

    • 10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

    • 11:45 Gönül Dağı (Altyazılı)

    • 14:00 Bizim Köyün Kızları

    • 16:45 Seksenler (Altyazılı)

    • 19:00 Ana Haber (Canlı)

    • 19:55 İddiaların Aksine

    • 20:00 Yabancı Sinema 'Görevimiz Tehlike' (Altyazılı)

    • 22:25 Dünya Hali (Altyazılı)

    • 23:40 Seneye Bu Zamanlar

     

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    • 08:15 Bu Sabah

    • 10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

    • 12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    • 18.45 SHOW Ana Haber

    • 20:00  Ölümün Kıyısında

    • 21:45 Yarını Yok

    • 23:45 Üç Kuruş

     

    TV8 YAYIN AKIŞI

    • 06:30 Oynat Bakalım

    • 07:15 8'de Sağlık

    • 08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

    • 11:15 Masterchef Türkiye

    • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    • 20:00 Masterchef Türkiye

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