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- 1 Aralık 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
1 Aralık 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 01.12.2021 - 09:01
Hangi kanalda neler var televizyon izleyicileri tarafından sıklıkla araştırılıyor.
İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
27 Kasım 2021 Cumartesi akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 27 Kasım 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Kahvaltı Haberleri
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10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
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13:00 ATV Gün Ortası
-
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
-
16:20 Esra Erol'da
-
19:00 ATV Ana Haber
-
20:00 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
-
06:15 Sihirli Annem
-
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
-
11:00 Kırık Hayatlar
-
13:00 Gelinim Mutfakta
-
15:45 Ece Üner ile Susma
-
18:45 Kanal D Ana Haber
-
20:00 Sadakatsiz
-
23:45 Yargı
STAR TV YAYIN AKIŞI
-
07:00 Mesut Yar ile Bugün
-
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
-
13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde
-
16:00 Kiralık Aşk
-
18.40 Star Haber
-
20:00 Ada Masalı
FOX TV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Çalar Saat
-
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
-
13:00 En Hamarat Benim
-
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
-
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
-
20:30 Kanunsuz Topraklar
-
23:45 Misafir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
-
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
-
10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
-
11:45 Gönül Dağı (Altyazılı)
-
14:00 Bizim Köyün Kızları
-
16:45 Seksenler (Altyazılı)
-
19:00 Ana Haber (Canlı)
-
19:55 İddiaların Aksine
-
20:00 Yabancı Sinema 'Görevimiz Tehlike' (Altyazılı)
-
22:25 Dünya Hali (Altyazılı)
-
23:40 Seneye Bu Zamanlar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
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08:15 Bu Sabah
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10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
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12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
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15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
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18.45 SHOW Ana Haber
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20:00 Ölümün Kıyısında
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21:45 Yarını Yok
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23:45 Üç Kuruş
TV8 YAYIN AKIŞI
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06:30 Oynat Bakalım
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07:15 8'de Sağlık
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08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
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11:15 Masterchef Türkiye
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16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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20:00 Masterchef Türkiye