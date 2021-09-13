1 Başka Güzel yarışma formatı nedir, jüri üyeleri kimler? 1 Başka Güzel yarışmacıları

Esra Eron'un sunumuyla Show TV'de yayınlanacak olan yeni yarışma programı Bir Başka Güzel'in formatı ve jüri üyeleri merak ediliyor. Peki 1 Başka Güzel yarışma formatı nedir, jüri üyeleri kimler?

12 kadının Türkiye'nin yeni yıldızı olmak için kıyasıya yarışacağı BBO Yapım imzalı yepyeni bir moda yarışması '1 Başka Güzel', Esra Eron'un sunumuyla Show TV ekranlarında yerini alacak.

Dünyanın ve Türkiye'nin değişik yerlerinden katılan yarışmacılarıyla ekranlarda moda rüzgârı estirecek olan program, 13 Eylül Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 13.00'te izleyicileriyle buluşacak.

İlk tanıtım ve afişinin yayınlanması ile birlikte 1 Başka Güzel yarışmasının formatı ve jüri üyeleri izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Öte yandan programın yarışmacıları da araştırılmaya başlandı.

Peki 1 Başka Güzel yarışma formatı nedir, jüri üyeleri kimler? İşte 1 Başka Güzel yarışmacıları...

1 BAŞKA GÜZEL YARIŞMA FORMATI NEDİR, JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Stilin, tarzın, yaratıcılığın ve şovların yarışması 1 Başka Güzel'de; karakterine, zekâsına, gücüne ve stiline güvenen, yeteneklerine inanan, podyumda rüzgâr gibi esip 'moda benden sorulur' diyen 12 farklı kadın, Türkiye'nin yeni yıldızı olmak için kıyasıya yarışacak.

Binlerce aday arasından seçilen 12 yarışmacı, önce takımı için sonra da bireysel olarak mücadele edecek ve büyük ödül olan bir kasa altını almaya çalışacak. Hırsın ve rekabetin yer aldığı programda birbirinden değişik şovlar da olacak.

Bugünden itibaren hafta içi her gün saat 13.00'te Esra Eron'un sunumuyla Show TV ekranlarında yayınlanacak olan 'Bir Başka Güzel'in jüri koltuğunda; başarılı modacı Raşit Bağzıbağlı, ünlü şarkıcı ve oyuncu Emina Jahoviç ve duayen iş kadını Bige Daruga Çalışkan oturuyor.

1 BAŞKA GÜZEL YARIŞMACILARI

12 tane yarışmacının yer aldığı 1 Başka Güzel yarışma programında, yarışmacılar iki gruba ayrılmıştır. Gruplar hem kendi içerisinde hem de karşı takım ile yarışacaktır.

1 Başka Güzel yarışmasının ilk grubunda yer alan 6 yarışmacının isimleri şu şekildedir: Elmas, Dilşah, Kardelen, Tanya, Melika ve Aisha.

1 Başka Güzel yarışmasının 2. grubunda yer alan 6 yarışmacının isimleri şu şekildedir: Zahra, Ebrar, Nur, Büşra, Ece ve Gaye.