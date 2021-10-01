1 Ekim 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

1 Ekim 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, bugün televizyonda ne var? İşte 1 Ekim 2021 Cuma TV yayın akışı.

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor.

1 Ekim 2021 Cuma günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 1 Ekim 2021 Cuma TV yayın akışı..

1 EKİM 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Yargı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Gelinim Mutfakta

12:15 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Yargı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Dedemin Fişi

22:30 Dedemin Fişi

FOX YAYIN AKIŞI

08:05 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

23:45 Kanunsuz Topraklar

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:20 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:15 Tövbeler Olsun (Altyazılı)

09:10 Kalk Gidelim

12:30 Benim Adım Melek

16:05 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Son Üç Gün" (Altyazılı)

22:30 Türk Sineması "Ayla"

01:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

03:30 Yok Olmadan Keşfet

04:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Bir Başka Güzel

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel (Hazırlık)

13:00 Bir Başka Güzel

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Yalancı

23:15 Cici Babam

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

13:00 Kırmızı Oda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Kırmızı Oda

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz