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    1 Ekim 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, bugün televizyonda ne var? İşte 1 Ekim 2021 Cuma TV yayın akışı.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2021 - 08:36
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    1 Ekim 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor.

    1 Ekim 2021 Cuma günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 1 Ekim 2021 Cuma TV yayın akışı..

    1 EKİM 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kim Milyoner Olmak İster
    00:20 Kalp Yarası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:15 Yargı
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Gelinim Mutfakta
    12:15 Gelinim Mutfakta
    15:45 Ece Üner ile Susma
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar
    00:15 Yargı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Ada Masalı
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Kiralık Aşk
    18:45 Star Haber
    20:00 Dedemin Fişi
    22:30 Dedemin Fişi

    FOX YAYIN AKIŞI

    08:05 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Aşk Mantık İntikam
    23:45 Kanunsuz Topraklar

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:20 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    06:15 Tövbeler Olsun (Altyazılı)
    09:10 Kalk Gidelim
    12:30 Benim Adım Melek
    16:05 Seksenler (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Yabancı Sinema "Son Üç Gün" (Altyazılı)
    22:30 Türk Sineması "Ayla"
    01:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    03:30 Yok Olmadan Keşfet
    04:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:30 Bir Başka Güzel
    08:30 Bu Sabah
    11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:30 Bir Başka Güzel (Hazırlık)
    13:00 Bir Başka Güzel
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:10 Senin Hayatın
    18:45 SHOW Ana Haber
    20:00 Yalancı
    23:15 Cici Babam

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 MasterChef Türkiye
    13:00 Kırmızı Oda
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Kırmızı Oda 
    00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    1 Ekim 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? #1

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