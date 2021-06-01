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    1 Haziran 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, 1 Haziran Salı yani bugün televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2021 - 08:58
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    1 Haziran 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor.

    Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 1 Haziran 2021 Salı TV yayın akışı..

    1 HAZİRAN BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
    00:20 Bozkır Arslanı Celaleddin

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:15 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Kaptan Amerika: Kış Askeri
    22:45 Kaptan Amerika: Kış Askeri

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Yüksek Sosyete
    13:15 Kaçak Gelinler
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:20 Güzel Köylü
    18:30 Star Haber
    20:00 Başlat
    22:45 Arkadaşım Hoşgeldin

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Refika ile Öze Dönüş
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Badem Şekeri
    22:15 Geniş Aile Yapıştır

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:55 Vuslat
    09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
    12:00 Kalk Gidelim
    14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    17:00 Anneler
    19:00 Ana Haber
    20:00 Masumlar Apartmanı
    22:30 Cumhurbaşkanı Özel Yayını (Canlı)
    00:30 Payitaht "Abdülhamid"
    02:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    03:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Alev Alev
    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:30 Mucize

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Survivor 2021
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 Survivor Panaroma
    20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler
    00:15 Survivor Ekstra

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah
    07:45 İftira
    09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
    12:00 Tatlı Bela 
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:15 Sensiz Olmaz
    23:20 Kız Annesi
    01:30 Ah Kalbim

    1 Haziran 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? #1

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