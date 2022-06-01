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- 1 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
1 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Dizi ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, yayın akışlarını takip ediyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 1 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı…
- Haber Merkezi
- 01.06.2022 - 09:25
Televizyon yayın akışları, her gün seyircilerin merak konuları arasında yer alıyor.
Hangi kanalda ne var sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor.
Yaz ayları yaklaştıkça sezon arası veya finale hazırlanan diziler de yayın akışlarını değiştirirken, yeni yapımlar da yerini alıyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 1 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı...
1 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı
ATV yayın akışı
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
Kanal D yayın akışı
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Seversin
Star TV yayın akışı
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde
- 16:00 Güzel Köylü
- 18:30 Star Haber
- 20:00 Arif V 216
Fox TV yayın akışı
- 08:00 Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:00 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 İlişki Doktoru
- 22:15 Mahkum
TRT 1 yayın akışı
- 08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
- 12:45 Türkiye'nin Mutfağı
- 15:15 Kara Tahta (Altyazılı)
- 16:40 Seksenler (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kara Tahta (Altyazılı)
- 23:50 Kasaba Doktoru
Show TV yayın akışı
- 06:00 Gelin Evi
- 08:00 Bu Sabah
- 10:30 Şef Kapımda
- 12:00 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Sen ve Ben
TV8 yayın akışı
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 Survivor
- 13:30 Survivor Panaroma
- 14:45 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 19:30 Annenin Sırrıdır Çocuk
- 21:30 Survivor All Star