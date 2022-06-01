1 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Dizi ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, yayın akışlarını takip ediyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 1 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı…

Televizyon yayın akışları, her gün seyircilerin merak konuları arasında yer alıyor.

Hangi kanalda ne var sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Yaz ayları yaklaştıkça sezon arası veya finale hazırlanan diziler de yayın akışlarını değiştirirken, yeni yapımlar da yerini alıyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 1 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı...

1 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

Kanal D yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Seversin

Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Arif V 216

Fox TV yayın akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 İlişki Doktoru

22:15 Mahkum

TRT 1 yayın akışı

08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:15 Kara Tahta (Altyazılı)

16:40 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Tahta (Altyazılı)

23:50 Kasaba Doktoru

Show TV yayın akışı

06:00 Gelin Evi

08:00 Bu Sabah

10:30 Şef Kapımda

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Sen ve Ben

TV8 yayın akışı