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    1 Kadın 1 Erkek 15 Eylül'de seyirciyle buluşuyor

    416'ncı bölümünde final veren dizi, 15 Eylül'de Netflix platformunda yeniden yayınlanmaya başlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2022 - 15:32
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 15:49
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    1 Kadın 1 Erkek 15 Eylül'de seyirciyle buluşuyor

    Kanada yapımı bir diziden uyarlanarak hazırlanan 1 Kadın 1 Erkek dizisi, yeniden ekranlara dönüyor.

    Başrol karakteri Zeynep'i Demet Evgar, Ozan'ı ise yeniden Emre Karayel paylaşacak.

    2008 yılında TürkMax'te yayınlanmaya başlanan dizi, 2012 yılında Star TV'ye transfer olup, 375. bölümünde final yaptı.

    416'ncı bölümde son finalini verdi

    Ardından 11 Eylül 2014 yılında FOX ekranlarına yeniden geri dönüp, 8 Nisan 2015 tarihinde 416. bölümünde bir kez daha final verdi.

    15 Eylül'de Netflix'te

    İzleyicileri tarafından merakla beklenen dizi için güzel haber geldi.

    1 Kadın 1 Erkek dizisi, 15 Eylül'de Netflix'te izleyicileriyle buluşacak.

    1 Kadın 1 Erkek 15 Eylül de seyirciyle buluşuyor #1

    1 Kadın 1 Erkek 15 Eylül de seyirciyle buluşuyor #2


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