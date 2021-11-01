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- 1 Kasım 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
1 Kasım 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 01.11.2021 - 09:35
Hangi kanalda neler var televizyon izleyicileri tarafından sıklıkla araştırılıyor.
İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
1 Kasım 2021 Pazartesi akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte bugünkü yayın akışı..
1 KASIM 2021 PAZARTESİ BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Evim Şahane
12:15 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Hayatım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Haber
20:00 Yerli Dizi/Sinema
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09.00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10.30 Kalk Gidelim
13:00 Bizim Köyün Kızları
15.30 Dünya Hali
16:45 Seksenler
19:00 Ana Haber (Canlı)
19.55 İddiaların Aksine
22.25 Kıbrıs Zafere Doğru
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Bir Başka Güzel
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Bir Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10 Senin Hayatın
18.45 SHOW Ana Haber
20.00 Üç Kuruş
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 Masterchef
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 MasterChef (Yeni Bölüm)