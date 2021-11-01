1 Kasım 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

1 Kasım 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Haftanın ilk gününde takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 1 Kasım 2021 yayın akışları...

Hangi kanalda neler var televizyon izleyicileri tarafından sıklıkla araştırılıyor.

İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

1 Kasım 2021 Pazartesi akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte bugünkü yayın akışı..

1 KASIM 2021 PAZARTESİ BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Evim Şahane

12:15 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Hayatım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Yerli Dizi/Sinema

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09.00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10.30 Kalk Gidelim

13:00 Bizim Köyün Kızları

15.30 Dünya Hali

16:45 Seksenler

19:00 Ana Haber (Canlı)

19.55 İddiaların Aksine

22.25 Kıbrıs Zafere Doğru

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Bir Başka Güzel

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Bir Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10 Senin Hayatın

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Üç Kuruş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 Masterchef

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasterChef (Yeni Bölüm)