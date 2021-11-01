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    1 Kasım 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Haftanın ilk gününde takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 1 Kasım 2021 yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2021 - 09:35
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    1 Kasım 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Hangi kanalda neler var televizyon izleyicileri tarafından sıklıkla araştırılıyor.

    İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    1 Kasım 2021 Pazartesi akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte bugünkü yayın akışı..

    1 KASIM 2021 PAZARTESİ BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    16:20 Esra Erol'da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)

     

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    11:00 Evim Şahane

    12:15 Gelinim Mutfakta

    15:45 Ece Üner ile Susma

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Benim Hayatım

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Kiralık Aşk

    18:30 Star Haber

    20:00 Yerli Dizi/Sinema

     

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:30 Fulya ile Umudun Olsun

    19:00 FOX Ana Haber

    20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)

     

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    09.00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

    10.30 Kalk Gidelim

    13:00 Bizim Köyün Kızları

    15.30 Dünya Hali

    16:45 Seksenler

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    19.55 İddiaların Aksine

    22.25 Kıbrıs Zafere Doğru

     

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08.30 Bir Başka Güzel

    08:30 Bu Sabah

    11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12.30 Bir Başka Güzel

    15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18.10 Senin Hayatın

    18.45 SHOW Ana Haber

    20.00 Üç Kuruş

     

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de Sağlık

    08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

    11:15 Masterchef

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    20.00 MasterChef (Yeni Bölüm)

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