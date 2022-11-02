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    1 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı! Yürek Çıkmazı’ndan beklenmedik sonuç!

    1 Kasım 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar...
    • 02.11.2022 - 12:50
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    1 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı! Yürek Çıkmazı’ndan beklenmedik sonuç!

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyordu.

    1 Kasım 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu.

    Dün akşam, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yürek Çıkmazı, Üç Kız Kardeş dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 1 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları...

    1 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları

    Total'de birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

    AB'de ise birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

    20+ABC1 izleyici Grubunda ise birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

    1 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı! Yürek Çıkmazı’ndan beklenmedik sonuç! #1

    1 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı! Yürek Çıkmazı’ndan beklenmedik sonuç! #2

    1 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı! Yürek Çıkmazı’ndan beklenmedik sonuç! #3

    1 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı! Yürek Çıkmazı’ndan beklenmedik sonuç! #4


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