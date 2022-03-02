1 Mart Salı 2022: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

1 Mart Salı 2022: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

1 Mart Salı akşamı Destan, Masumlar Apartmanı, Survivor All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 1 Mart 2022 Salı reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

1 Mart 2022 Salı akşamı ATV'de Destan, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Star TV'de Dedemin Fişi, FOX TV'de Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Show TV'de Güldür Güldür, ve TV8’de Survivor yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 1 Mart 2022 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 1 Mart 2022 Salı reyting sonuçları...

DÜN GECENİN REYTİNGLERİ

1 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de 1.sırada ATV’de yayınlanan “Destan” 2. sırada TV8’de ekrana gelen “Survivor All Star”, 3.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Üç Kız Kardeş” yer aldı. AB'de ise 1.sırada “Survivor All Star”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” 3.sırada Show TV’de yayınlanan “Baba” yer aldı.