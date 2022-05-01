1 Mayıs 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 1 Mayıs 2022 Pazar TV yayın akışı…

Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Pazar gününü evde kalıp televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

1 Mayıs 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak.

Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 1 Mayıs 2022 Pazar TV yayın akışı..

1 Mayıs 2022 Pazar TV yayın akışı

ATV yayın akışı

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Jumanji: Vahşi Orman

12:00 Dizi TV

12:50 Adı Sevgi

15:50 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:20 Adı Sevgi

00:20 Bal Kaymak

Kanal D yayın akışı

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:00 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

14:00 Şanslı Köpek

15:45 Çok Güzel Hareketler 2

16:45 Macera Avcıları Afrika’da

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu Kız

08:00 Cehennem

Star TV yayın akışı

08:45 Çizgi Film Kuşağı

09:15 Bir Demet Tiyatro

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kaderimin Oyunu

16:45 Pelin’in Mutfağı

18:45 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Kaderimin Oyunu

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 İyilik

14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Kadının Eseri

16:30 Gülümse Kaderine

9:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:30 İyilik

23: 30 Yasak Elma

TRT 1 yayın akışı

05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:30 Kalk Gidelim

08:05 Payitaht "Abdülhamid"

12:00 Kara Tahta (Altyazılı)

15:10 Ramazan Günlüğü

15:40 Türkiye'nin Mutfağı

18:30 Ana Haber (Canlı)

19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)

20:20 Teşkilat

23:40 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

02:20 Kara Tahta (Altyazılı)

Show TV yayın akışı

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Tosun Paşa

21:45 Tokatçı

TV8 yayın akışı

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Gazete Magazin

13:00 Survivor Panoroma

15:00 Annenin Sırrıdır Çocuk

17:45 Survivor All Star

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra