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- 1 Mayıs 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
1 Mayıs 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 01.05.2022 - 08:42
- Güncelleme : 01.05.2022 - 08:53
Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Pazar gününü evde kalıp televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
1 Mayıs 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 1 Mayıs 2022 Pazar TV yayın akışı..
1 Mayıs 2022 Pazar TV yayın akışı
ATV yayın akışı
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Jumanji: Vahşi Orman
12:00 Dizi TV
12:50 Adı Sevgi
15:50 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:20 Adı Sevgi
00:20 Bal Kaymak
Kanal D yayın akışı
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:00 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
14:00 Şanslı Köpek
15:45 Çok Güzel Hareketler 2
16:45 Macera Avcıları Afrika’da
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu Kız
08:00 Cehennem
Star TV yayın akışı
08:45 Çizgi Film Kuşağı
09:15 Bir Demet Tiyatro
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kaderimin Oyunu
16:45 Pelin’in Mutfağı
18:45 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Kaderimin Oyunu
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 İyilik
14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Kadının Eseri
16:30 Gülümse Kaderine
9:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:30 İyilik
23: 30 Yasak Elma
TRT 1 yayın akışı
05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:30 Kalk Gidelim
08:05 Payitaht "Abdülhamid"
12:00 Kara Tahta (Altyazılı)
15:10 Ramazan Günlüğü
15:40 Türkiye'nin Mutfağı
18:30 Ana Haber (Canlı)
19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)
20:20 Teşkilat
23:40 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
02:20 Kara Tahta (Altyazılı)
Show TV yayın akışı
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Tosun Paşa
21:45 Tokatçı
TV8 yayın akışı
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Gazete Magazin
13:00 Survivor Panoroma
15:00 Annenin Sırrıdır Çocuk
17:45 Survivor All Star
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra