1 Mayıs Pazartesi TV yayın akışı! Bugünkü diziler... Pazartesi günü televizyonda neler var neler yok sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, günlük yayın akışlarını kontrol ediyor. Peki, bugün TV'de hangi diziler var? İşte 1 Mayıs Pazartesi TV yayın akışları...

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Kanalların yayın akışına göre, sabahtan akşama kadar birbirinden farklı birçok dizi, film ve program ekranlarda olacak. Yapımlar, haftanın ilk iş gününde reyting savaşında galip olmaya çalışacak. Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 1 Mayıs 2023 Pazartesi TV yayın akışı... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 Atv Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 atv Ana Haber 20:00 Bir Küçük Gün Işığı (Yeni Bölüm) Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Ip Man: Kung Fu Ustası 21:45 Ip Man: Kung Fu Ustası Star TV yayın akışı 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde 16:00 Söz 18:15 Star Haber 19:00 Ömer 20:00 Ömer (Yeni Bölüm) Fox TV yayın akışı 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:15 Yalnız Kalpler 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Tetikçinin Oğlu 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber 20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm) 23:30 Tetikçinin Oğlu TRT 1 yayın akışı 08:45 Bu Toprağın Sesi 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:15 Kalk Gidelim 16:20 Seksenler 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar) 23:15 Aile TV8 yayın akışı 07:15 8'de Sağlık 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 11:15 Survivor 2023 12:15 Survivor Panorama 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2023