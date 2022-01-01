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- 1 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
1 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 01.01.2022 - 08:42
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 1 Ocak 2022 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.
1 Ocak 2022 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 1 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı...
1 OCAK 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 İkinci Şans
12:00 Destan
15:00 Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel Tekrar
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta
22:20 Çakallarla Dans
KANAL D YAYIN AKIŞI
05:45 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Gırgıriye
16:00 Çok Güzel Hareketler 2
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Bizum Hoca 2
22:15 Şarkılar Bizi Söyler
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:15 Pulsar
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Güldüy Güldüy Çocuk
11:00 Tom Sawyer ve Huckleberry Finn
13:00 Kiralık Aşk
15:30 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2
22:30 Yol Arkadaşım 2
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:25 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Mahkum
16:00 Kanunsuz Topraklar
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Maske Kimsin Sen?
00:00 Mahkum
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:45 Muhteşem Kraliçe
08:55 Yabancı Sinema "Doğayla Mücadele" (Altyazılı)
10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:50 Türk Sineması "Yeni Hayat"
13:35 Seksenler Yılbaşı Özel (Altyazılı)
17:45 3'Te 3
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban" (Altyazılı)
23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:40 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
04:00 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban" (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Sev Kardeşim
16:30 Oh Olsun
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show – Yılbaşı Özel Tekrar
23:15 Eltilerin Savaşı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Bir Yemek Olsan
10:30 MasterChef Türkiye
16:00 Kırmızı Oda
20:00 O Ses Türkiye
00:15 Kırmızı Oda