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    1 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyonda yayınlanan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 1 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2022 - 08:42
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    1 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 1 Ocak 2022 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

    1 Ocak 2022 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 1 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı...

    1 OCAK 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 İkinci Şans
    12:00 Destan
    15:00 Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel Tekrar
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta
    22:20 Çakallarla Dans

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    05:45 Sihirli Annem
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda’nın Mutfağı
    14:00 Gırgıriye
    16:00 Çok Güzel Hareketler 2
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Bizum Hoca 2
    22:15 Şarkılar Bizi Söyler

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:15 Pulsar
    08:30 Çizgi Film Kuşağı
    09:00 Güldüy Güldüy Çocuk
    11:00 Tom Sawyer ve Huckleberry Finn
    13:00 Kiralık Aşk
    15:30 Kaderimin Oyunu
    18:45 Star Haber
    20:00 Yol Arkadaşım 2
    22:30 Yol Arkadaşım 2

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:25 Memet Özer ile Mutfakta
    12:15 Kamera Arkası
    13:00 Mahkum
    16:00 Kanunsuz Topraklar
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Maske Kimsin Sen?
    00:00 Mahkum

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:45 Muhteşem Kraliçe
    08:55 Yabancı Sinema "Doğayla Mücadele" (Altyazılı)
    10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    11:50 Türk Sineması "Yeni Hayat"
    13:35 Seksenler Yılbaşı Özel (Altyazılı)
    17:45 3'Te 3
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban" (Altyazılı)
    23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
    01:40 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
    04:00 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban" (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Sev Kardeşim
    16:30 Oh Olsun
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show – Yılbaşı Özel Tekrar
    23:15 Eltilerin Savaşı

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    09:45 Bir Yemek Olsan
    10:30 MasterChef Türkiye
    16:00 Kırmızı Oda
    20:00 O Ses Türkiye
    00:15 Kırmızı Oda


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