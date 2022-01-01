1 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyonda yayınlanan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 1 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı…

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 1 Ocak 2022 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

1 Ocak 2022 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 1 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı...

1 OCAK 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 İkinci Şans

12:00 Destan

15:00 Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel Tekrar

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta

22:20 Çakallarla Dans

KANAL D YAYIN AKIŞI

05:45 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Gırgıriye

16:00 Çok Güzel Hareketler 2

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Bizum Hoca 2

22:15 Şarkılar Bizi Söyler

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 Pulsar

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Güldüy Güldüy Çocuk

11:00 Tom Sawyer ve Huckleberry Finn

13:00 Kiralık Aşk

15:30 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 Yol Arkadaşım 2

22:30 Yol Arkadaşım 2

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:25 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Mahkum

16:00 Kanunsuz Topraklar

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Maske Kimsin Sen?

00:00 Mahkum

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:45 Muhteşem Kraliçe

08:55 Yabancı Sinema "Doğayla Mücadele" (Altyazılı)

10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:50 Türk Sineması "Yeni Hayat"

13:35 Seksenler Yılbaşı Özel (Altyazılı)

17:45 3'Te 3

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban" (Altyazılı)

23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:40 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

04:00 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban" (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Sev Kardeşim

16:30 Oh Olsun

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show – Yılbaşı Özel Tekrar

23:15 Eltilerin Savaşı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Bir Yemek Olsan

10:30 MasterChef Türkiye

16:00 Kırmızı Oda

20:00 O Ses Türkiye

00:15 Kırmızı Oda