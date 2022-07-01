- Haberler
- Medya Haberleri
- 1 Temmuz 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
1 Temmuz 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Yaz aylarının yeni yapımları ekranlarda yerini alıyor. TV keyfi yapmak isteyenler ise hangi kanalda ne var merak ediyor. İşte 1 Temmuz 2022 Cuma TV yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 01.07.2022 - 08:50
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün hangi kanalda ne var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
Yaz ayları yaklaştıkça sezon finali veya final yapan diziler, yayın akışlarını değiştirirken yeni yapımlar da yerini alıyor.
Cuma TV yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra MasterChef de başlıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 1 Temmuz 2022 Cuma ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…
1 Temmuz 2022 Cuma TV yayın akışı
ATV yayın akışı
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Destan
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Sinema
- 16:00 Kardeşlerim
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
Kanal D yayın akışı
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk-ı Memnu
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Çember: Yolun Sonundaki Kız
Star TV yayın akışı
- 07:45 Ayşecik ile Ömercik
- 09.45 Benim Tatlı Yalanım
- 12:45 Erkenci Kuş
- 15:30 En Güzel Bölüm
- 16:00 Menajerimi Ara
- 18.30 Star Haber
- 20:00 Ah Nerede
Fox TV yayın akışı
- 08:00 Çalar Saat
- 10:45 Sen Çal Kapımı
- 13:30 Kadının Eseri
- 14:30 Senden Daha Güzel
- 16:45 Yasak Elma
- 19:00 FOX Ana Haber
- 20:00 Gizli Saklı
- 22:15 Tozluyaka
TRT 1 yayın akışı
- 08:25 Tozkoparan
- 11:20 Bir Aş Hikayesi
- 11:50 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
- 15:25 Gönül Dağı (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
- 23:55 Yerli Dizi
Show TV yayın akışı
- 09:15 Bir Şansım Olsa
- 10:30 Şef Kapımda
- 13:10 Gelin Evi (final)
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Sahte Kabadayı
- 2145 Nasipse Olur
- 23:45 Sahte Kabadayı
TV8 yayın akışı
- 07.30 Oynat Bakalım
- 08:30 Çook Yaşa
- 09:45 Süper 1 Takım
- 10:00 Bir Yemek Olsam
- 10:45 Canım Annem
- 13:00 Survivor Panaroma
- 15:15 Yerli Sinema
- 20:00 Masterchef