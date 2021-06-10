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    10 Haziran 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları anbean takip ediliyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, 10 Haziran 2021 Perşembe televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2021 - 09:28
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    10 Haziran 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    10 Haziran Perşembe akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 10 Haziran 2021 Perşembe TV yayın akışı..

    10 HAZİRAN BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Bir Zamanlar Çukurova
    00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:15 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Camdaki Kız
    00:15 Aşkın Tarifi

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Yüksek Sosyete
    11:15 Kaçak Gelinler
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:20 Güzel Köylü
    18.30 Star Haber
    20:00 Akrep
    00:15 Yerli Dizi

    FOX YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Dünya Avucunuzda
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Oğlan Bizim Kız Bizim
    22:30 Sen Çal Kapımı

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:55 Vuslat
    09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    10:15 Türkan Hanım’ın Konağı
    12:00 Kalk Gidelim
    14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    17:00 Anneler
    19:00 Ana Haber
    20:00 Bir Zamanlar Kıbrıs
    23:45 Teşkilat
    02:30 Türkan Hanım’ın Konağı
    03:55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Alev Alev
    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 merkezi İstihbarat
    22:15 Ölümcül Takip

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Kırmızı Oda
    10:45 Survivor Panaroma
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 Survivor Panaroma
    20:00 Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler
    00:15 Survivor Ekstra

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    07:45 Misket
    09:30 Muhabbet Kapısı
    12:00 TV Filmi  
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:15 Sensiz Olmaz
    23:20 Çerçi
    01:30 Ah Kalbim

    10 Haziran 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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