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- 10 Kasım 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
10 Kasım 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 10.11.2021 - 09:07
- Güncelleme : 10.11.2021 - 13:00
Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
10 Kasım akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 10 Kasım 2021 Çarşamba TV yayın akışı...
10 KASIM 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Kahvaltı Haberleri
-
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
-
13:00 ATV Gün Ortası
-
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
-
16:20 Esra Erol'da
-
19:00 ATV Ana Haber
-
20:00 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
-
07:00 Sihirli Annem
-
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
-
11:00 Evim Şahane
-
13:00 Gelinim Mutfakta
-
15:45 Ece Üner ile Susma
-
18:45 Kanal D Ana Haber
-
20:00 Sadakatsiz
-
23:30 Camdaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
-
07:00 Mesut Yar ile Bugün
-
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
-
13:00 Serap Peköz ile Gerçeğin Peşinde
-
16:00 Kiralık Aşk
-
18.30 Star Haber
-
20:00 Ada Masalı
FOX TV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Çalar Saat
-
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
-
13:00 En Hamarat Benim
-
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
-
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
-
20:30 Eski Köye Yeni Adet
-
22:30 Elbet Bir Gün
TRT 1 YAYIN AKIŞI
-
09:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın (Canlı)
-
09:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
-
11:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
-
14:00 Bizim Köyün Kızları
-
16:45 Seksenler (Altyazılı)
-
19:00 Ana Haber (Canlı)
-
19:55 İddiaların Aksine
-
20:00 Türk Sineması 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu'
-
23:00 Yerli Dizi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
-
08:15 Bu Sabah
-
11:00 Bir Şansım Olsa
-
12:30 Aziz
-
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
-
18:10 Senin Hayatın
-
18.45 SHOW Ana Haber
-
20:00 Mucize Aşk
-
22:45 Aziz
TV8 YAYIN AKIŞI
-
06:30 Oynat Bakalım
-
07:15 8'de Sağlık
-
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
-
11:15 Masterchef Türkiye
-
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
-
20:00 Masterchef Türkiye