10 lira kazanmıştı! Var Mısın Yok Musun'un Konyalı Mevlüt'üne asıl şimdi bakın... 'Zenginlik akıyor'

Bir zamanların efsane yarışması "Var mısın Yok musun" ile adını duyuran Mevlüt Acaroğlu, sosyal medyada ortaya çıktı. Konyalı Mevlüt'ün son halini görenler, şaştı kaldı.

Acun Ilıcalı'nın uzun soluklu yarışma programı Var mısın Yok musun 2007-2009 yıllarına damgasını vurdu.

Birçok yarışmacısının üne kavuştuğu program, yıllar sonra dahi hafızalarda yerini koruyor.

Yarışmanın unutulmaz isimlerinden biri de sempatik tavırlarıyla hafızalara kazınan Mevlüt Acaroğlu olmuştu.

Ailesinin ısrarıyla bir televizyon kanalında 500 bin TL ödüllü bir yarışma programına katılmak için doğduğu Konya’dan ayrılarak İstanbul’a yerleştiğini ifade eden Mevlüt Acaroğlu, sempatik tavırlarıyla kısa sürede kendini sevdirdi.

10 lira ile yarışmadan ayrılan Konyalı Mevlüt'ün son hali şimdilerde merak konusu olurken, takipçileri sosyal medyadan izini sürdü.

Gayrimenkul zengini oldu

2016 yılında dünyaevine giren Mevlüt Acaroğlu, bir çocuk babası. Ünlü isim şimdilerde emlak danışmanlığı yapıyor.

Yıllara meydan okuyan Acaroğlu, Instagram hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Lüks bir hayat sürdüğü görülen Konyalı Mevlüt'ün 25 bin takipçisi var, aynı zamanda Acun Ilıcalı ile de görüşmeye devam ediyor.

İşte Var Mısın Yok Musun'un Konyalı Mevlüt'ü Mevlüt Acaroğlu'nun şimdiki hali...