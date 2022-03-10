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- 10 Mart 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
10 Mart 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 10.03.2022 - 09:02
İstanbul kara teslim, birçok kurum izinli sayılıyor...
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler TV karşısına geçiyor ve yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
10 Mart 2022 Perşembe akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 10 Mart 2022 TV yayın akışı...
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Kahvaltı Haberleri
-
10:00 Müge anlı ile Tatlı Sert
-
13:00 atv Gün Ortası
-
16:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
-
16:20 Esra Erol’da
-
19:00 ATV Ana Haber
-
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
-
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
-
11:00 Yaprak Dökümü
-
13:00 Gelinim Mutfakta
-
16:00 Arka Sokaklar
-
18:45 Kanal D Haber
-
20:00 Camdaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
-
07:00 Mesut Yar ile Bugün
-
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
-
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
-
16:00 Söz
-
18:30 Star Haber
-
20:00 Pek Yakında
FOX TV YAYIN AKIŞI
-
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
-
10:45 Ekonomi Arası
-
11:0 Çağla ile Yeni Bir Gün
-
13:00 En Hamarat Benim
-
16:45 Fulya ile Umudum Olsun
-
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
-
20:00 Mahkum
TRT 1 YAYIN AKIŞI
-
08:15 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi
-
09:30 Alişan ile Gülümse Hayata
-
12:15 Şehirden Uzakta
-
13:15 Beni Böyle Sev
-
16:30 Seksenler
-
19:00 TRT1 Ana Haber
-
19:55 İddiaların Aksine
-
20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Bu Sabah
-
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
-
12:15 Gelin Evi
-
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
-
18:10 Senin Hayatın
-
18:45 Show Ana Haber
-
20:00 Güldür Güldür
TV8 YAYIN AKIŞI
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07:15 8’de Sağlık
-
08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
-
11:15 Survivor All Star
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13:30 Survivor Panaroma
-
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
-
20:00 Survivor All Star