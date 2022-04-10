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- 10 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
10 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 10 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı…
- Haber Merkezi
- 10.04.2022 - 09:38
Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Pazar gününü evde kalıp televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
10 Nisan 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 10 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı...
Bugün televizyonda neler var?
ATV yayın akışı
- 07:30 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 Afacan Arabalar
- 12:00 Dizi TV
- 12:50 Kardeşlerim
- 15:50 Hakim
- 19:00 ATV Ana Haber
- 19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 20:05 Adı Sevgi
Kanal D yayın akışı
- 08:30 Konuştuktça
- 09:45 Magazin D Pazar
- 12:15 Arda ile Ramazan Mutfağı
- 13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
- 14:00 Sadakatsiz
- 16:15 Camdaki Kız
- 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Yargı
Star TV yayın akışı
- 09:00 Bir Demet Tiyatro
- 11:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:00 Kaderimin Oyunu
- 16:30 En Güzel Bölüm
- 16:45 Pelin'in Mutfağı
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 23:30 Kaderimin Oyunu
Fox TV yayın akışı
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi arası
- 11:30 Kadının Eseri
- 12:30 Aşk Mantık İntikam
- 14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
- 15:30 Mahkum
- 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:30 Yasak Elma
- 22:45 Organik Aşk
Trt1 yayın akışı
- 09:05 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
- 11:50 Enine Boyuna (Canlı)
- 13:00 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"
- 15:00 Ramazan Günlüğü
- 15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Altyazılı)
- 17:00 Ana Haber (Canlı)
- 17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)
- 20:00 Teşkilat
- 23:55 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
Show TV yayın akışı
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Aziz
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Süt Kardeşler
- 21:45 Sakar Şajir
- 23:30 Baba
Tv8 yayın akışı
- 08:30 Çook Yaşa
- 09:45 10 Yaş Genç
- 10:30 Gazete Magazin
- 13:00 Survivor Panaroma
- 15:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
- 17:45 Survivor All Star
- 20:00 Survivor All Star