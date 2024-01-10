10 Ocak 2023 yayın akışları: Bugün kanallarda neler var? TV'de çarşamba yapımları
ensonhaber.com

Televizyondan vazgeçemeyenler, günlük olarak yayın akışlarını takip ediyor.

Her kanalda başka bir yapım izleyicilerle buluşuyor.

Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 daha birçok yapıma ev sahipliği yapacak.

Diziler, filmler ve yarışma programları, keyifli anlara sahne olacak.

Peki, bugün TV'de neler var? İşte 10 Ocak 2024 yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

Star TV yayın akışı

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:30 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Vizontele Tuuba

Fox TV yayın akışı

07:45 Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

TRT 1 yayın akışı

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:50 Diriliş "Ertuğrul"

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Deha"

22:15 Yabancı Sinema "Hayat Işığım"

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

TV8 yayın akışı

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 Survivor 2024 All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2024