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- 10 Şubat 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
10 Şubat 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 10.02.2022 - 08:51
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
10 Şubat 2022 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 10 Şubat 2022 Perşembe TV yayın akışı...
10 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Kahvaltı Haberleri
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10:00 Müge anlı ile Tatlı Sert
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13:00 atv Gün Ortası
-
16:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
-
16:20 Esra Erol’da
-
19:00 ATV Ana Haber
-
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
-
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
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11:00 Yaprak Dökümü
-
13:00 Gelinim Mutfakta
-
16:00 Arka Sokaklar
-
18:45 Kanal D Haber
-
20:00 Camdaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
-
07:00 Mesut Yar ile Bugün
-
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
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13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
-
16:00 Söz
-
18:30 Star Haber
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20:00 Bir Baba Hindu
FOX TV YAYIN AKIŞI
-
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
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10:45 Ekonomi Arası
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11:0 Çağla ile Yeni Bir Gün
-
13:00 En Hamarat Benim
-
16:45 Fulya ile Umudum Olsun
-
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
-
20:00 Mahkum
TRT 1 YAYIN AKIŞI
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08:15 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi
-
09:30 Alişan ile Gülümse Hayata
-
12:15 Şehirden Uzakta
-
13:15 Beni Böyle Sev
-
16:30 Seksenler
-
19:00 TRT1 Ana Haber
-
19:55 İddiaların Aksine
-
20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
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08:00 Bu Sabah
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10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
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12:15 Gelin Evi
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15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
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18:10 Senin Hayatın
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18:45 Show Ana Haber
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20:00 Oğlum (Yeni Dizi)
TV8 YAYIN AKIŞI
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07:15 8’de Sağlık
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08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
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11:15 Survivor All Star
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13:30 Survivor Panaroma
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16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
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20:00 Recep İvedik 5