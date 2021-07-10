Euro
10.2926
-0.23%
Dolar
8.6581
-0.4%
Altın
503.54
-0.1%
Borsa
1.378
0.39%
Bitcoin
292.889
1.56%
EXEN Coin
27.10
-1.16%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    10 Temmuz 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyonda yayımlanacak olan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. 'Bugün TV'de neler var?' sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, 10 Temmuz 2021 Cumartesi yani bugün televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2021 - 08:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    10 Temmuz 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 10 Temmuz 2021 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.

    10 Temmuz 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 10 Temmuz 2021 Cumartesi TV yayın akışı...

    10 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Dumbo
    10:10 Şans Kapıyı Çalınca
    12:45 Baş Belası
    15:40 Kalp Yarası
    18:40 ATV Ana Haber
    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
    00:20 Güvenlik

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    05:30 Baht Oyunu
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Aşkın Tarifi
    16:15 Recep İvedik 3
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Harry Potter ve Zümrüdü Anka Yoldaşlığı
    22:45 Baht Oyunu

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Medcezir
    09:15 Çizgi Film Kuşağı
    09:45 Yüksek Sosyete
    10:45 Erkenci Kuş
    14:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
    16:00 Kazara Aşk
    18:45 Star Haber
    20:00 Ada Masalı
    23:00 Kabuktaki Hayalet

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Aşk Mantık İntikam
    13:45 Oluversin Gari
    17:00 Son Yaz
    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:30 Şef Akademi
    22:00 Sosyetik Gelin

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:15 İmparatoriçe Ki
    09:00 Yeşil Deniz
    11:45 Yedi Numara
    12:50 Ev Sineması Kuşağı "Batlır"
    14:55 Seksenler (Altyazılı)
    17:45 Yıldızların Yolu
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Yabancı Sinema "Yeşil Yol"
    23:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
    01:05 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
    01:20 Ev Sineması Kuşağı "Batlır"
    03:10 Yedi Numara

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
    07:45: Jack ve Fasulye Sırığı
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Cam Tavanlar
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:30 Acı Tatlı Ekşi

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:00 Oynat Bakalım
    09:45 Mutfakta Türev Var 
    10:30 Süper 1 Takım
    10:45 MasterChef Türkiye
    14:30 Yerli Sinema
    16:30 MasterChef Türkiye 
    20:00 MasterChef Türkiye Yeni Sezon
    00:15 Dizi

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu
    08:00 Ankara’da Yedim Taze Meyvayı
    10:00 Annenin Vasiyeti
    12:00 Gündüz Gece
    13:30 Allı Zeynebim
    15:15 Dünyanın Tadı
    16:00 Masum
    18:00 Hafta Sonu Haberleri
    19:00 Baş Tacım
    21:30 Elimi Bırakma
    00:40 Gündüz Gece

    10 Temmuz 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir