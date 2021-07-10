- Haberler
- Medya Haberleri
- 10 Temmuz 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
10 Temmuz 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 10.07.2021 - 08:37
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 10 Temmuz 2021 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.
10 Temmuz 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 10 Temmuz 2021 Cumartesi TV yayın akışı...
10 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Dumbo
10:10 Şans Kapıyı Çalınca
12:45 Baş Belası
15:40 Kalp Yarası
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Güvenlik
KANAL D YAYIN AKIŞI
05:30 Baht Oyunu
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Aşkın Tarifi
16:15 Recep İvedik 3
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Harry Potter ve Zümrüdü Anka Yoldaşlığı
22:45 Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:15 Çizgi Film Kuşağı
09:45 Yüksek Sosyete
10:45 Erkenci Kuş
14:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
16:00 Kazara Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Ada Masalı
23:00 Kabuktaki Hayalet
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Aşk Mantık İntikam
13:45 Oluversin Gari
17:00 Son Yaz
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Şef Akademi
22:00 Sosyetik Gelin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 İmparatoriçe Ki
09:00 Yeşil Deniz
11:45 Yedi Numara
12:50 Ev Sineması Kuşağı "Batlır"
14:55 Seksenler (Altyazılı)
17:45 Yıldızların Yolu
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Yabancı Sinema "Yeşil Yol"
23:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
01:05 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:20 Ev Sineması Kuşağı "Batlır"
03:10 Yedi Numara
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
07:45: Jack ve Fasulye Sırığı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Cam Tavanlar
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:30 Acı Tatlı Ekşi
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Oynat Bakalım
09:45 Mutfakta Türev Var
10:30 Süper 1 Takım
10:45 MasterChef Türkiye
14:30 Yerli Sinema
16:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye Yeni Sezon
00:15 Dizi
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu
08:00 Ankara’da Yedim Taze Meyvayı
10:00 Annenin Vasiyeti
12:00 Gündüz Gece
13:30 Allı Zeynebim
15:15 Dünyanın Tadı
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Baş Tacım
21:30 Elimi Bırakma
00:40 Gündüz Gece